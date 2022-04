Channel 4 prêt à être privatisé par le gouvernement

Le gouvernement britannique poursuit son projet de privatiser Channel 4, a déclaré le diffuseur.

Plusieurs rapports ont cité un e-mail envoyé par le PDG de Channel 4, Alex Mahon, au personnel cet après-midi (4 avril), les informant de l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec une proposition faite l’année dernière.

Selon une source de BBC News, les ministres pensent que la propriété publique du radiodiffuseur le freine « face à un paysage médiatique concurrentiel et en évolution rapide ».

Channel 4 va être privatisé. Crédit : Alamy

Le changement, qui serait facilement le plus radical des 40 ans d’histoire de la chaîne, devrait supprimer la «camisole de force» et lui donner «la liberté d’innover et de se développer afin qu’elle puisse s’épanouir et prospérer longtemps dans le futur et soutenir l’ensemble des industries créatives britanniques », a ajouté la source.

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré (selon l’Evening Standard): « Avec plus de 60 000 soumissions à la consultation publique du gouvernement, il est décevant que l’annonce d’aujourd’hui ait été faite sans reconnaître officiellement les importantes préoccupations d’intérêt public qui ont été soulevées.

« Channel 4 s’est engagé de bonne foi avec le gouvernement tout au long du processus de consultation, démontrant comment il peut continuer à commander des programmes très appréciés du secteur indépendant à travers le Royaume-Uni qui représentent et célèbrent tous les aspects de la vie britannique et augmentent sa contribution à la société, tout en préservant l’appropriation par le public.

« La proposition de privatiser Channel 4 nécessitera un long processus législatif et un débat politique. »

Un porte-parole s’est dit « déçu » de la décision. Crédit : Alamy

Le porte-parole a expliqué comment Channel 4 a récemment présenté au Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) « une véritable alternative à la privatisation qui préserverait sa future stabilité financière, lui permettant de faire beaucoup plus pour le public britannique, les industries créatives et l’économie, en particulier en dehors de Londres.

« Ceci est particulièrement important étant donné que l’organisation n’est engagée depuis que deux ans dans un engagement significatif visant à accroître son impact dans les nations et les régions du Royaume-Uni », ont-ils poursuivi.

« Channel 4 reste légalement attaché à sa mission unique de service public. L’organisation se concentrera sur la manière dont nous pouvons nous assurer que nous fournissons la mission à la fois à nos téléspectateurs et à l’économie créative britannique dans l’ensemble du Royaume-Uni.