Changer les habitudes aide à lutter contre le stress

Le stress est un mal actuel et doit être combattu. Nous ne pouvons pas le laisser envahir nos vies, changer nos humeurs, nos habitudes et nos attitudes. Voici quelques définitions : stress : tension, stress ; tension : état tendu ; rigidité dans certaines parties du corps; grande concentration physique ou mentale.

En résumé, le stress est une réaction organique présente en période de défis et d’adaptations. Cela se produit malgré que l’homme soit extrêmement adaptable aux défis, mais lorsque l’épuisement arrive, l’organisme se manifeste.

Les stimuli de stress peuvent aller d’aigus à chroniques; interne ou externe ; physique ou psychologique. Exemples : les physiques internes sont l’inflammation et les infections ; physiques externes sont la douleur, le froid, la chaleur; psychologique interne est le stress d’anticipation; le psychologique interne est une intense préoccupation pour quelque chose dans le futur ; psychologiques sont la pression sociale, le travail sans plaisir, les relations, les problèmes financiers.

symptômes de stress

La musculature du corps est tendue; augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle; respiration altérée (halètement et courte); irritabilité; fatigue; dormir; inflammations; maux de tête.

changer les valeurs par défaut

Votre corps vous offre une opportunité unique. Il vous demande de réévaluer les habitudes et les habitudes pas si saines. Alors allez, réponds :

Comment est ta nourriture? Est-ce sain ou pourrait-il s’améliorer? Votre respiration est-elle laborieuse et rapide ? Êtes-vous rigide? Et vous avez du mal à vous détendre ? Vous fumez beaucoup ? Ou buvez-vous beaucoup de café ?

Pratiquez-vous une activité physique telle que l’exercice, la marche, etc. Prenez-vous du temps juste pour vous ?

relâcher le stress

Une alimentation plus saine ; heures compatibles pour votre repos; respirez calmement; abandonner les habitudes ou au moins réduire le tabagisme et le café ; pratiquer une activité physique; soyez flexible avec vous-même et les autres.

exercices anti-stress

S’étirer; respirez, inspirez (nez) profondément et expirez (bouche) lentement (7 fois); redressez et relâchez votre jambe droite et déplacez votre pied droit de haut en bas, puis tournez de gauche à droite et de droite à gauche. Faites de même avec votre jambe gauche (7 fois); étirez et relâchez votre bras droit et déplacez votre main droite de haut en bas, puis tournez de gauche à droite et de droite à gauche. Faites de même avec votre bras gauche (7 fois); pétrir le pain : main droite sur l’épaule gauche, pétrir (7 fois). Faites de même avec votre main gauche sur votre épaule droite ; fermez les yeux pendant une minute; clignez fortement des yeux ; geste oui et non, levez la tête dans un geste oui puis non (répétez 7 fois) ; sourire : soyez sérieux et sentez votre visage se raidir puis relâchez les muscles et souriez.

Remarque : Rendez votre environnement de travail, de famille et d’étude aussi agréable que possible.

N’oubliez pas que les pensées et les attitudes saines et positives attirent également des événements sains et positifs. Alors, aime-toi beaucoup, après tout tu es une vague de répercussions et tu as l’obligation d’être heureux. Profitez encore plus et mieux du cadeau de la vie !