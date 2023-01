Changer de mobile et garder votre WhatsApp sera beaucoup plus facile avec les dernières nouveautés de l’application

in

Si vous changez fréquemment de mobile, la nouvelle fonction WhatsApp est parfaite pour vous.

Utiliser le même compte WhatsApp sur deux mobiles est possible depuis peu

rejoindre la conversation

La dernière version bêta de WhatsApp est arrivée pour faciliter l’un des processus les plus fastidieux que les utilisateurs de WhatsApp trouvent généralement dans leur quotidien : transférer des conversations WhatsApp d’un mobile à un autre.

Bien que les sauvegardes de WhatsApp facilitent dans une certaine mesure le transfert de discussions entre appareils, tous les utilisateurs de WhatsApp pour Android ne souhaitent pas conservez vos conversations stockées dans le cloud Google Drive. L’entreprise en est consciente et c’est pourquoi elle développe un nouvel outil.

De nouvelles façons de transférer vos chats WhatsApp

Tel que rapporté par WABetaInfo, la version la plus récente de WhatsApp Beta cache un nouvelle option dans les paramètres de chat, ce qui permet transférer des conversations entre appareils Androidsans avoir besoin d’avoir créé une sauvegarde dans Google Drive.

Grâce aux captures d’écran, nous savons que le processus consiste à migrer l’historique des conversations lors de l’installation de WhatsApp sur le nouvel appareil, et scanner un code QR qui apparaîtra sur l’ancien mobile après avoir accédé au nouvel outil de transfert de chat.

On ne sait pas si cette fonction sera également disponible pour transférer des chats entre Android et iOSmais en voyant les images et les graphiques que WhatsApp a inclus dans l’application, il semble que le plan soit ajouter la prise en charge des deux systèmes d’exploitation.

Pour le moment, oui, cette fonction de transfert de chat non disponible pour les utilisateurs de WhatsApp, pas même pour ceux qui sont déjà inscrits au programme bêta. C’est un outil en cours de développement qui mettra encore du temps à arriver. Pour vous assurer de ne manquer aucune modification, il vous suffit de maintenir WhatsApp à jour avec la dernière version disponible.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?