Changements et actualités dans le patch 1 de Pokémon Unite

Une mise à jour du MOBA à la mode est enfin là. Nous vous annonçons l’actualité du patch 1 de Pokémon Unite. Spoiler : Zapdos reste le même.

À peine deux semaines, Pokémon Unite avec nous, avec un système de jeu similaire à celui de Heroes of Storm mais avec ses propres petites choses, comme un Zapdos qui rend les huit premières minutes inutiles. Cependant, certaines des plaintes des joueurs ont porté leurs fruits, avec ce qui suit Quoi de neuf dans Pokémon Unite Patch 1.

Avant d’entrer dans le sujet, prévenu (au cas où vous n’auriez pas lu la grosse et grosse lettre au début) que Zapdos est toujours le même. Alors vous savez, protégez-le à tout prix si vous gagnez ou allez-y avec tout si vous perdez. Mais pour l’amour d’Arceus, ne le combattez pas si vous gagnez, vous n’êtes pas obligé ! Et avec cette astuce du jour, venons-en au fait, aux changements et aux nouveautés.

Nouveautés et correctifs

Correction de bugs (pas indiqué lesquels, laissez libre cours à votre imagination).

Erreurs de texte résolues.

Le mode spectateur, qui sera introduit en phase de test le 4 août (2021) à 9h00 heure péninsulaire en Espagne jusqu’au 6 du même mois à 9h00 heure péninsulaire.

Nous passons aux changements dans le Pokémon, dont je vais indiquer en anglais les attaques car elles sont dans cette langue dans le jeu.

Dracaufeu

Lance-flammes : le temps de recharge de la capacité a été réduit et les effets sur les adversaires ont été augmentés (la brûlure disparaît).

Coup de poing de feu : les effets sur les ennemis ont été augmentés.

Explosion de feu : Identique au lance-flammes, temps de recharge réduit et effet augmenté.

Serre-flamme

Acrobatie (Acrobat) : Dégâts infligés à l’adversaire augmentés.

As aérien : les dégâts ont été augmentés, pour changer.

As aérien + : Dégâts augmentés.

Vol : Dégâts augmentés.

Florizarre

Bombe à boue : augmentation des dégâts et de l’effet sur l’ennemi renforcé.

Danse des pétales : vitesse augmentée.

Rayon solaire : temps de recharge réduit.

Mouvement d’unité – Colère verdoyante : les dégâts ont été augmentés.

Absolu

Correction de bugs dans ses attaques de base.

Entaille nocturne : Dégâts augmentés.

Sucker Punch : Dégâts augmentés.

Wigglytuff

Les statistiques de défense, de défense spéciale et de santé sont augmentées.

Double Slap : Dégâts augmentés et effet sur l’adversaire amélioré.

Sing (Song): Effet sur l’adversaire amélioré.

Lueur éblouissante : bugs corrigés.

Eldegoss

Garde de coton : temps de recharge augmenté et soins de santé réduits.

Spore de coton : temps de recharge réduit, effet sur l’adversaire renforcé, et la défense et la défense spéciale de ce mouvement ont été améliorées.

Unite Move – Cotton Cloud Crash : Récupération de santé réduite.

Cendrillon

La statistique d’attaque a été abaissée.

Coup de pied de feu : Dégâts réduits.

Feint (Feint): Réduction du mouvement.

Boule Pyro : Dégâts augmentés.

Gengar

Correction de bugs dans ses attaques de base.

Boule de l’Ombre : Dégâts augmentés.

Hex (Infortune) : Réduction de mouvement.

Mangeur de rêves : mouvement accru.

Zeraora

Spark : Bugs corrigés.

Charge sauvage (Volt Cruel): Dégâts augmentés et temps de recharge réduit.

Unite Move – Plasma Gale : Dégâts réduits.

Cramoran

Tourbillon : Dégâts réduits.

Plongée : Dégâts augmentés.

Machamp

Bugs d’attaque de base résolus.

Coupe croisée : Dégâts réduits.

Corps à corps : Dégâts augmentés.

Lucario

Punch de mise sous tension : erreurs résolues.

Bone Rush (Bone Attack): Bugs corrigés.

Greninja

Correction de bugs dans les attaques de base.

Alolan Ninetales

Avertissement de neige (Nevada) : erreurs résolues.

Résumé résumé

Comme vous pouvez le voir, dans ce premier patch de Pokémon Unite, certains Pokémon ont reçu une forte augmentation de leurs attaques ou de leurs statistiques, avec les cas les plus notoires de Charizard, Venusaur, Talonflame et Wigglytuff. D’un autre côté, des bêtes comme Machamp, Gengar ou Zeraora ont été ajustées dans leurs attaques les plus puissantes, ce qui doit être apprécié.

Bref, certains mouvements qui ne sont pas actuellement utilisés dans le jeu ont vu leurs dégâts ou leur utilité augmenter, tandis que d’autres qui cassaient le jeu voient à quel point ils ne vont pas être aussi épais. Nous aurons tout cela demain, le 4 août, à partir de 9h00, heure de la péninsule espagnole. Voyez si le prochain patch concerne Zapdos.