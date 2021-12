Changement de plans : Netflix vient de renouveler une série à succès qu’il s’apprêtait à annuler

L’une des caractéristiques négatives du service de streaming Netflix cette année était que ils ont décidé d’annuler plusieurs de leurs séries, pour des raisons différentes. Les premières raisons qui viennent sont dues à des problèmes budgétaires, comme dans le cas de Frappez et courez, et dans d’autres dont le titre n’a pas été dévoilé, les désagréments viennent du fait qu’ils n’ont pas atteint une mesure d’audience stable.

Des rumeurs ont commencé il y a quelques semaines sur une éventuelle annulation de l’un des contenus les plus choisis par les utilisateurs, mais c’était étrange car il ne contenait aucun des détails mentionnés ci-dessus et avait tout le nécessaire pour une suite. Enfin, la plateforme a effacé toutes sortes de commentaires sur une fin abrupte et a décidé de donner Banques extérieures une troisième saison.

Cela a été confirmé par le médium Date limite et plus tard les réseaux sociaux officiels de Netflix, où ils ont reçu des milliers de commentaires et de likes pour la bonne nouvelle. La deuxième tranche d’épisodes est arrivée au catalogue le 30 juillet et il faut généralement 28 jours pour annoncer ce qui va se passer, mais jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait aucun détail sur sa rénovation et cela a conduit les fans à croire qu’il avait été annulé.

A son retour cette année, le programme est resté pendant quatre semaines le plus regardé sur la plateforme dans le monde avec une histoire d’adolescent qui a captivé la plupart des utilisateurs. Au cours du deuxième volet, nous avons eu plus d’indices qui ont conduit des amis au trésor, tandis que les téléspectateurs ont leurs propres théories sur ce qui pourrait arriver avec les 400 millions de dollars en jeu.

Selon Date limite, le casting composé de Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Charles Esten et Drew starkey sera de retour. De même, les créateurs Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke reviendront en tant que showrunners et producteurs exécutifs. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la troisième saison de Banques extérieures au Netflix et le tournage devrait commencer au début de 2022.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂