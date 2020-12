Changement de leadership chez BioWare – que deviendra "Dragon Âge 4" & "Hymne"?

Deux personnalités importantes quittent BioWare: Casey Hudson, ancien directeur du studio, a annoncé sa démission. Avec lui va Mark Darrah, qui a dirigé le développement de « Dragon Age 4 ». La direction répand l’optimisme: les travaux sur tous les projets en cours devraient se poursuivre – même sur « Anthem ».

En tant qu’employés de longue date, Casey Hudson et Mark Darrah ont eu un impact significatif sur BioWare. Darrah était avec le studio RPG pendant 23 ans, produisant la série fantastique « Dragon Age » et laissant le développement continu du très attendu « Dragon Age 4 ». Casey Hudson a également passé près de deux décennies chez BioWare et démissionne pour la deuxième fois: en 2014, il a quitté le studio pour Microsoft, mais est revenu en 2017 et est depuis lors directeur général.

Le réalisateur « Anthem » reprend « Dragon Age 4 » de Mark Darrah

Hudson et Darrah annoncent leur départ respectif dans deux articles de blog. Ils ne donnent aucune raison précise, tous deux voulant apparemment changer de décor. Un troisième article de blog de Laura Miele, directrice des studios de la société mère Electronic Arts, révèle les projets de BioWare pour l’avenir: le rôle de Darrah en tant que producteur exécutif sur « Dragon Age 4 » sera repris par Christian Dailey, qui a récemment travaillé avec une petite équipe sur la refonte générale prévue de « Anthem » a travaillé. Qui prendra sa place là-bas n’est toujours pas clair à Twitter Dailey est convaincu que le travail sur le tireur de butin malheureux peut continuer sans lui. Reste à savoir si cela se produit réellement.

Après le retrait de Casey Hudson: Studio cherche une tête

Le poste de Casey Hudson sera pourvu et BioWare est actuellement à la recherche d’un successeur. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les fans de « Mass Effect »: l’édition légendaire prévue avec des versions remasterisées de la populaire trilogie de science-fiction est toujours en préparation. De plus, l’équipe pense constamment à l’avenir de la série.