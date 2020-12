Chang’e 5 met le drapeau chinois sur la lune; bidon avec roche lunaire, terre pour atteindre la Terre le 17 décembre

Tech2 News Staff08 déc.2020 11:53:47 IST

La Chine devient le deuxième pays à lever son drapeau sur la lune, cinquante et un ans après que les États-Unis ont hissé son drapeau à la surface de la lune dans le cadre de la mission Apollo 11. Le drapeau a été déployé à partir de l’atterrisseur Chang’e 5 avant que le module d’ascension ne décolle de la surface de la lune et ne s’ancre sur l’orbiteur et le module de service en orbite autour de la Terre. Le vaisseau spatial est maintenant de retour sur Terre, apportant avec lui les premiers échantillons de roche lunaire après près de 40 ans, depuis que les missions lunaires américaines et russes ont renvoyé des échantillons pour étude.

L’orbiteur et le véhicule de rentrée feront le tour de la lune pendant une autre semaine, dans l’attente d’une fenêtre temporelle étroite pour effectuer le voyage d’environ trois jours et de 3,83000 kilomètres vers la Terre, The Associated Press signalé. Il va d’abord «rebondir» sur l’atmosphère terrestre pour ralentir sa vitesse avant que le véhicule de rentrée ne se sépare et ne flotte sur des parachutes pour atterrir.

Alors que la Chine a gardé le silence sur la date d’atterrissage, les médias indiquent que le vaisseau spatial atterrira à tout moment entre le 16 et le 17 décembre, quelque part en Mongolie intérieure.

Pas de drapeau ordinaire

Le drapeau chinois sur la lune est un drapeau en tissu spécialement conçu qui a mis un an aux scientifiques chinois pour réussir. Selon un rapport de CGTN, les intempéries sur la lune provoqueraient la décomposition de tout drapeau ordinaire et la décomposition très rapide de la couleur en raison du « fort rayonnement électromagnétique et de l’énorme différence de température entre le jour et la nuit à la surface de la lune ».

La NASA convient que les six drapeaux laissés par ses propres astronautes sont très probables blanchi et même désintégré d’une combinaison de rayonnement solaire et de l’alternance de 14 jours d’ensoleillement, lorsque les températures montent jusqu’à 100 ° C, avec 14 jours d’obscurité, lorsque la température peut descendre à -150 ° C.

« Les tissus solides sont généralement difficiles à teindre, tandis que les tissus faciles à teindre sont généralement fragiles », a déclaré Cheng Chang, responsable du système de hissage du drapeau du Chang’e-5. CGTN. « Il a fallu plus d’un an à notre équipe pour trouver le matériau parfait. »

Le drapeau mesure deux mètres de large et 90 cm de haut. L’ensemble de la configuration qui soutient le drapeau pèse moins d’un kg au total. Et comme Chang’e 5 est une mission sans pilote, tout cela a été fait par un bras robotisé.

Chang’e 5 – du nom de la déesse chinoise de la lune – était lancé le mercredi 25 novembre à 2h00 IST (mercredi 25 novembre 4h30 BJT) du Centre spatial de Wenchang dans la province insulaire méridionale de Hainan. Le duo atterrisseur / orbiteur a été hissé au sommet de l’énorme fusée Long March-5Y. C’est la troisième fois que la Chine place un vaisseau spatial robotique sur la Lune.

Étant donné que la Chine a déjà un rover actif du côté obscur de la lune, cette mission s’est avérée d’autant plus utile. Avec Chang’e-5, la Chine a testé de nouvelles technologies – pour des fonctions telles que la navigation, l’atterrissage, l’amarrage dans l’espace et la rentrée terrestre – qui seront utiles pour les futures missions sur la Lune et sur Mars. Celles-ci aideront également les missions avec équipage à l’avenir.

Chang’e-5 a également ramené de la roche lunaire et de la saleté, ce qui nous aidera à mieux comprendre la lune et le système solaire. On pense que les roches que la mission chinoise apporte sont plus récentes, du moins par rapport aux roches rapportées par les États-Unis, âgées d’environ 3,2 milliards d’années et cela nous aidera également à dater plus précisément la lune.

Collecte et retour de rock

Le processus de collecte des échantillons de roches et de saletés, prévu comme un exercice de deux heures, s’est achevé en 19 heures. La sonde a foré deux mètres dans la sous-surface de la lune tout en collectant également des roches de surface, pesant environ deux kilogrammes. Ceux-ci ont été scellés dans un conteneur puis chargés sur le module d’ascension qui a décollé de la lune. Le module de remontée de l’atterrisseur a fait son rendez-vous avec l’orbiteur le dimanche 6 décembre à 3 h 12 IST (5 h 42 BJT, heure locale) où il a transféré le conteneur d’échantillon vers la capsule de retour.

Selon Xinhua rapport, le module orbiteur-retour se séparera du module ascendant et attendra le bon moment pour commencer son voyage de retour sur Terre.

Le panorama 📸 : CNSA / CLEP

La sonde Chang’e-5 se compose de quatre modules distincts travaillant ensemble pour ramener les roches sur Terre. Ceux-ci incluent l’orbiteur et le retourneur (qui étaient en orbite autour de la lune), l’atterrisseur et l’ascendeur (qui ont atterri sur la lune). L’atterrisseur est toujours à la surface de la lune. Bien que peu de choses soient connues de ses objectifs de mission après la collecte de pierres, Phys.org déclare qu’il pourrait durer sur la lune pendant 14 jours terrestres (un jour lunaire) avant qu’il ne devienne inopérant.

