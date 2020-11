Chang’e 5: La Chine lance un exemple de mission de retour sur la lune – est-elle en train de gagner la nouvelle course spatiale?

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

John Bridges, Professeur de science planétaire, Université de Leicester

La Chine est le seul pays à atterrir sur la Lune depuis plus de 40 ans – depuis le programme soviétique Luna. Ses récentes missions à Chang’e (1-4) ont démontré que la Chine pouvait non seulement orbiter et atterrir sur la Lune, mais aussi exploiter avec succès un rover. Le 24 novembre, l’Administration spatiale nationale chinoise a lancé Chang’e 5 – le dernier de la série.

Cette mission de collecte et de retour d’échantillons est impressionnante. Les récents atterrissages échoués sur la Lune par une mission israélienne à financement privé et l’atterrisseur indien Vikram montrent à quel point ces missions sont toujours difficiles.

Lire la suite: Vers la lune et au-delà 3: la nouvelle course spatiale et à quoi elle ressemble de gagner

Est-ce donc uniquement le cas de la Chine utilisant l’exploration spatiale pour montrer au monde que ses nouvelles capacités scientifiques et technologiques rivalisent avec celles de l’Ouest? Et si oui, quelles en sont les conséquences?

La mission

Chang’e 5 (du nom de la déesse chinoise de la Lune) est destiné à collecter des échantillons de Mons Rümker, un dôme de 70 km de large et 500 mètres de haut en basalte dans la région d’Oceanus Procellarum Mare, à proximité de la Lune.

Le plan est de ramener ensuite 2 kg d’échantillons forés et prélevés sur Terre. Si la mission réussit, les scientifiques planétaires pourront tester certaines théories clés sur l’origine de la Lune et des planètes rocheuses du système solaire interne, qui remontent à l’ère Apollo.

L’âge d’un corps rocheux peut être estimé en fonction de sa densité de cratères. Plus un corps existera depuis longtemps, plus les débris auront bombardé sa surface. Mais ce n’est pas une mesure très précise. Les estimations de l’âge de Mons Rümker et de ses environs, dérivées du nombre de cratères d’impact, ont varié de plus de 3 milliards à 1 milliard d’années.

L’âge absolu des échantillons retournés sera déterminé par datation radiométrique. Il s’agit d’une méthode de datation des spécimens géologiques en calculant les proportions relatives d’isotopes radioactifs particuliers (éléments avec plus ou moins de particules dans le noyau atomique que la substance standard) qu’ils contiennent. Cela nous aidera à mieux comprendre comment la densité du cratère correspond à l’âge. Et cela peut ensuite être utilisé pour améliorer les modèles d’âge des cratères des surfaces sur la Lune et Mars, Mercure et Vénus.

La nouvelle course spatiale

Cette illustration montre les composantes de l’ambitieuse mission de retour d’échantillons lunaires Chang’e 5 en Chine. (Crédit d’image: All About Space // Future)

Rares sont ceux qui contesteraient le fait que l’essor du programme spatial chinois – qui implique des satellites, des missions humaines et une station spatiale prévue pour 2022 – a été rapide et fructueuse. Mais il y a de la concurrence. Le programme Artemis dirigé par les États-Unis s’est fixé pour objectif de ramener les humains sur la Lune d’ici 2024, ce qui serait notamment avant tout atterrissage de taïkonautes chinois.

L’Agence spatiale européenne a également ses propres plans pour la Lune, notamment le grand atterrisseur logistique européen EL3, qui vise à livrer un atterrisseur de 1,3 tonne avec de nouvelles expériences scientifiques à la fin des années 2020. Cependant, les plans de la Chine pour la Lune deviennent plus ambitieux que ceux de l’Europe. Une nouvelle cohorte de 18 taïkonautes chinois stagiaires a récemment commencé leur formation avec des objectifs à long terme d’équiper leur nouvelle station spatiale, de marcher sur la Lune et d’atteindre finalement Mars.

Les dépenses de recherche en Chine sont le moteur de cette croissance rapide. Le pays est proche d’atteindre son objectif de consacrer 2,5% de son PIB croissant à la recherche et au développement. Cela comble l’écart avec les États-Unis, qui ont dépensé 2,8% du PIB en 2018. Le Royaume-Uni consacre actuellement environ 1,7% de son PIB à la recherche et au développement.

Montage de la capsule de retour orbiteur Chang’e 5. (Crédit d’image: SHI Xiaodan / wikipedia)

Les capacités de la Chine continueront sans aucun doute de croître. En tant que scientifique de l’Ouest, je me demande comment cela façonnera la recherche des générations futures. Les universités chinoises commenceront-elles à diriger la recherche spatiale et à influencer les classements actuellement dominés par les universités occidentales? Ce développement rapide est-il une bonne chose, étant donné que l’État chinois n’est pas démocratique?

Il y a des raisons d’être optimiste, comme une collaboration potentielle – du moins entre l’Europe et la Chine. Le fait que de nombreux modèles géochimiques de formation lunaire et planétaire aient leurs racines dans les 380 kg d’échantillons rapportés par les missions Apollo signifie que les scientifiques sont enthousiastes à travers le monde pour échantillonner une nouvelle zone de la Lune. Les planétologues occidentaux s’intéressent en fait à Chang’e 5 et au programme lunaire chinois.

Illustration d’un artiste du vaisseau spatial chinois Chang’e 5. (Crédit d’image: CNSA / NASA)

L’un de mes premiers souvenirs de la science spatiale a été de voir la liaison réussie de la station spatiale américano-soviétique Skylab en 1973-74. C’était un contrepoids à la politique de l’époque de la guerre froide, et cela s’est produit malgré l’absence de démocratie en Union soviétique.

En tant que scientifique universitaire, je crois que la présence de nombreux étudiants chinois sur nos campus au cours de la dernière décennie pourrait contribuer à promouvoir la collaboration et les changements futurs. COVID-19 entrave cela maintenant, donc j’espère que Chang’e 5 réussira et deviendra une voie vers une collaboration future qui pourrait aider à désamorcer les tensions.

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.