Chandrayaan 3 sera lancé au début de 2021, aura un duo lander-rover, a déclaré la ministre de l’Union, Jitendra Singh

Duo body + bonnet bébé personnalisé

Un cadeau de naissance original, et toujours utile ! votre bout de chou sera à croquer avec ce duo body + bonnet 100% coton personnalisé à son prénom.Body et bonnet en 100% cotonPersonnalisation via un marquage argent pailleté, par transfert à chaud.Disponibles en 5 coloris différents et 3 tailles différentes