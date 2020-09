Chandrayaan 3: Pour tester et préparer un atterrissage réussi, l’ISRO recrée des cratères lunaires dans un village près de Bangalore

L’équipe de nouvelles de tech201 sept. 2020 10:54:32 IST

L’Organisation indienne de recherche spatiale envisage de créer des répliques des cratères sur la lune dans un petit village appelé Ullarthi Kavalu, Challakere, situé à environ 215 km de la ville de Bengaluru. Les travaux de recréation de ces cratères artificiels commenceront plus tard cette année, l’agence ayant déjà lancé des appels d’offres à la recherche d’entreprises pouvant travailler sur le projet.

Une source a dit Temps de l’Inde, “Nous avons déjà lancé un appel d’offres et le processus d’identification d’une entreprise pour tous les travaux de génie civil sera terminé d’ici la fin du mois ou début septembre. Les cratères seront créés dans notre campus de Challakere.”

Le projet coûtera au moins Rs 24,2 lakhs, a ajouté la source.

Les cratères auront environ 10 mètres de diamètre et trois mètres de profondeur, a ajouté une deuxième source.

Pourquoi ces cratères spécialement construits seront-ils utiles, pourrait-on se demander. Les cratères sont destinés à simuler la surface de la lune et donnent au module d’atterrissage Chandrayaan 3 de l’espace pour pratiquer sa descente et son atterrissage dans un décor terrestre simulé avant de tenter la même chose sur la Lune.

Son prédécesseur, l’atterrisseur Chandrayaan 2, a perdu le contact lors de sa tentative d’atterrissage infructueuse le 7 septembre 2019. Le prochain atterrisseur lunaire indien pourrait tirer les leçons de l’incident, et l’ISRO ne veut laisser aucune pierre non retournée cette fois-ci.

Test approfondi de l’atterrisseur Chandrayaan 3

La mission Chandrayaan 3 est similaire à la deuxième mission lunaire et sera entièrement autonome, selon un Nouvelles de la défense rapport. Il comportera plusieurs capteurs, dont quelques-uns dédiés à aider l’atterrisseur à scanner la zone et à effectuer une descente en douceur vers son point d’atterrissage choisi. Cela aidera également l’atterrisseur à scanner et à ajuster la vitesse nécessaire pour atterrir et toucher les roues, tout en gardant l’atterrisseur éloigné des rochers et des surfaces inégales.

Un scientifique a dit TOI «Les capteurs de l’atterrisseur subiront un test crucial – Lander Sensor Performance Test (LSPT) – qui nous impliquera de faire voler les capteurs sur un avion au-dessus du site lunaire artificiel et de voir à quel point ils sont efficaces pour guider l’atterrisseur», a déclaré un scientifique.

Au cours de ce test de préparation des capteurs, un vaisseau spatial ISRO descendra de hauteurs de deux kilomètres puis de sept kilomètres au-dessus du site du cratère artificiel à Challakere. Ses capteurs seront testés dans la simulation pour guider l’engin vers un lieu d’atterrissage sûr.

Alors que le LSPT ne verra que le capteur piloté à Challakere, un autre scientifique a déclaré: «L’accent mis sur des tests approfondis est plus élevé que Chandrayaan-2 cette fois. Nous envisageons même de tester un atterrisseur à part entière à l’ISITE (ISRO Satellite Integration and Test Establishment) à Bengaluru. À ce jour, nous ne savons pas dans quelle mesure cela serait faisable, mais la réflexion est là.

Comme Chandrayaan 2, la troisième mission sur la lune mettra en vedette un atterrisseur et un rover pour atterrir sur le pôle sud de la lune d’ici 2021.

L’ISRO utilisera l’orbiteur entièrement fonctionnel placé avec succès dans l’orbiteur lunaire via Chandrayaan 2 depuis août de l’année dernière. L’orbiteur a une durée de vie de mission d’un an, mais est censé fonctionner pendant les sept prochaines années.

Le chef de l’ISRO avait déclaré plus tôt que le coût de la mission, y compris l’atterrisseur et le rover, s’élèverait à environ Rs 250 crore. Le coût total de la mission, y compris le véhicule de lancement et le carburant, pourrait toutefois atteindre jusqu’à Rs 365 crores.

