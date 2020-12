Chance The Rapper s’adresse à toute cette calomnie Internet contre lui

Mixtape Chance The Rapper était un chouchou critique et Internet.

Mais les enfants cool ont pris un virage difficile contre Chance après avoir abandonné son premier album studio Le grand jour en 2019.

Ce n’était pas seulement leur aversion pour sa nouvelle musique. Chance a suivi cela avec une série d’opinions étranges et objectivement fausses: comme comment son ami Justin Bieber est au niveau de Michael Jackson et comment son ami Kanye West devrait être président.

Chance a été interrogé sur sa haine en le découpant avec Ebro et Rosenberg, et il a répondu avec beaucoup de confiance.

« Je suis vraiment très doué pour le rap … » @chancetherapper s’adresse aux haineux et aux sceptiques après la sortie de #Le grand jour

« Je suis vraiment très doué pour le rap. Donc, quoi qu’il arrive, j’ai toujours ça sur lequel me rabattre. Et si ça ne marche pas, je peux faire mes anciens raps et si ça ne marche pas, Je peux diriger les raps de quelqu’un d’autre. Mais ça va marcher. Il n’y a personne qui puisse rapper comme moi. C’est une chose cool à avoir. «