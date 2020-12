Chance The Rapper partage le single «The Return» sur le thème des vacances

L’industrie célèbre le retour de Jeremih à la maison après avoir combattu le COVID-19 à l’hôpital. Après avoir appris que le chanteur ne se débrouillait pas bien à l’unité de soins intensifs, des prières et des vœux ont afflué. Plus tard, Chance The Rapper a offert une mise à jour positive lorsqu’il a révélé que Jeremih serait bientôt à la maison, et pas seulement cela, mais Chance et Jeremih sortent leur album de vacances c. L’album comprendra deux nouveaux morceaux: «The Return» et «Who’s to Say».

Les pistes restantes sur les projets sont tirées de leur précédent Joyeux Noël: Lil Mama mixtapes qui ont été publiées en 2016 et 2017. «La collection spéciale de chansons est un cadeau pour les fans célébrant les fêtes et le nouvel an et sera disponible pour la première fois sur toutes les plates-formes de streaming», indique un communiqué sur le projet.

Jeudi (10 décembre), Chance a partagé «The Return» avant la sortie de la mixtape le vendredi 11 décembre, alors jetez-y un œil et faites-nous part de vos impressions.

Paroles de citations

C’est le retour de Kris Kringle, les pisse célibataires, cette merde pique

Sendin ‘checks two’ cause le nom sur la liste ride

Mes jetons Pringles, mes jetons étaient en or

Mon vert se mêle, ton vert signifie lent

C’est le jeune né de nouveau, bon ornement de capot

Avec un petit poulet comme une poule de Cornouailles, Amazon commande

