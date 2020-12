Chan Sung Jung veut Zabit Magomedsharipov comme prochain adversaire

Après sa défaite contre Brian Ortega à l’UFC Fight Night le 17 octobre, Chan Sung Jung, « Korean Zombie », est de retour à 100% et prévoit de revenir dans l’Octogone. Pour cela, il vise mars ou avril de l’année prochaine. Il a déjà un adversaire prêt: Zabit Margomedsharipov. Pour les jeunes, le moyen le plus rapide de se battre pour le titre.

À propos de son combat contre Ortega en octobre, Jung a déclaré mardi à MMAJunkie: «C’était honnêtement le combat le plus exigeant mentalement de ma carrière. Physiquement, c’était aussi très difficile et mon ego était en baisse. Heureusement, je n’ai subi aucune blessure. Au cours des deux semaines que j’ai passées en quarantaine à mon retour en Corée, j’étais très concentré sur l’avenir. «

À propos de la stratégie du combat contre Ortega, à laquelle Jung s’est accrochée malgré la défaite imminente, il a déclaré: «La stratégie était parfaite. Ortega a souvent utilisé des coudes tournants dans d’autres combats. Nous y étions préparés, mais il a continué d’essayer et de bien faire son travail. Malheureusement, c’est le seul coup dont je n’ai pas pu me remettre complètement et donc je n’ai pas pu montrer tout ce que j’avais ».

Depuis son retour en Corée, il prépare son retour et a mars ou avril dans sa tête. Il aimerait particulièrement un match. «Je veux Zabit», dit Jung. «C’est le combat qui me rapproche le plus d’une chance au titre. Je veux aussi me prouver à nouveau contre l’un des meilleurs combattants de la catégorie de poids et montrer que je peux encore me battre au plus haut niveau. Cependant, je comprendrais s’il ne veut pas rivaliser avec moi. «

Margomedsharipov ne s’est pas battu depuis novembre 2019. En août de cette année, il était censé combattre Yair Rodriguez, mais il a annulé. Alors que le patron de l’UFC, Dana White, négocie un retour avec Rodriguez, il voit le « Korean Zombie » comme le combattant parfait pour combler le vide.

«Ce serait un combat que les fans apprécieraient. Nous sommes à la fois des artistes et des combattants de haut niveau, donc je pense qu’il aimerait entrer dans l’Octogone avec moi. Une victoire signifierait beaucoup pour nos deux carrières. Maintenant c’est au tour de Zabit, je veux ce combat en 2021 », a déclaré Jung à propos de son adversaire.

Pour un éventuel combat contre Zabit Magomedsharipov, le « Korean Zombie » tiendrait probablement à nouveau son camp d’entraînement en Arizona. Pour son combat contre Ortega, lui et son entraîneur ont mis en place un camp en Corée. Jung a déclaré: «C’était intéressant de m’entraîner pour mon dernier combat en Corée. C’était très confortable d’être à la maison, mais il a également fallu beaucoup d’efforts pour m’amener mon équipe Fight Ready MMA. Pour mon prochain combat, je reviendrais vers les garçons en Arizona ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂