Champion s’associe à Netflix pour Stranger Things Apparel

Bien qu’il ait été dépassé Jeu de calmar comme la plus grande série de Netflix à ce jour, Choses étranges est toujours très rentable avec la quatrième saison très attendue de l’émission à la mi-2022. Bien sûr, d’ici là, nous devons tous surmonter ce qui pourrait être un hiver très froid. C’était donc une sage annonce pour le géant des vêtements de sport Champion d’annoncer un partenariat avec Netflix pour produire Choses étranges vêtements d’hiver à thème. Champion a annoncé des chemises, des sweats à capuche et des vestes universitaires dans des couleurs claires et foncées avec le logo Hawkins High School de l’émission. Les éléments ombrés plus foncés comportent le logo, de manière appropriée, à l’envers.

Choses étranges, bien sûr, est la série de science-fiction et d’horreur Netflix très acclamée, centrée sur les événements étranges de la petite ville de Hawkins, dans l’Indiana, et se déroule dans les années 1980. La série a été créée par les frères Duffer et a été un succès immédiat pour Netflix, devenant rapidement le plus gros succès du géant du streaming.

La première saison de Choses étranges se concentre sur l’enquête sur l’étrange disparition d’un jeune garçon nommé Will Byers. En enquêtant sur sa disparition, la ville a d’autres choses plus étranges (ce qui donne plutôt un sens au nom de la série, n’est-ce pas ?), y compris l’apparition d’une mystérieuse fille psychokinétique nommée Eleven. Eleven, joué par Millie Bobby Brown, est rapidement devenu un favori des fans. La deuxième saison s’est concentrée sur le reste des enfants de la série aidant Will à Hawkins, Indiana, après avoir été dans le mystérieux Upside Down. Ils doivent également combattre les êtres étranges qui ont été libérés de l’Upside Down lorsqu’ils ont sauvé Will dans la saison 1.

L’une des raisons pour lesquelles Choses étranges a un tel succès est la capacité de la série à insuffler des références à la culture pop des années 80 dans la série, recevant des éloges non seulement pour son écriture et son rythme, mais aussi pour ses hommages directs à plusieurs films classiques des années 1980. Les frères Duffer ont déclaré s’être inspirés des œuvres de notables tels que Steven Spielberg, John Carpenter et le maître de l’horreur lui-même, Stephen King.

Avec Choses étranges étant si dépendant des références des années 80, il n’est pas surprenant qu’une entreprise comme Champion ait choisi de s’associer à Netflix pour créer du matériel de marque. Fondée en 1919, la marque Champion a trouvé une résurgence dans sa marque lorsque la NFL a utilisé ses produits à la fois pour ses maillots sur le terrain et ses répliques dans les années 1980. Bien que le partenariat de Champion avec la NFL n’ait pas duré trop longtemps dans les années 90, ils ont trouvé un nouveau partenaire avec la NBA et ont continué à bien faire avec leur nouveau partenaire. Champion a été acheté par Sara Lee Corporation en 1989. Maintenant, ils appartiennent à Hanesbrands, qui a été scindée de Sara Lee en 2006.

Le casting de Choses étranges comprend Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Cara Buono et Dacre Montgomery. Netflix a récemment publié un teaser pour la saison 4, que vous pouvez regarder ci-dessous. Les saisons 1 à 3 sont maintenant diffusées sur Netflix et les premières de la saison 4 en 2022. Vous pouvez voir la collaboration avec Netflix pour Choses étranges vêtements chez Champion.





