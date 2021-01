Chambre, couloir, balcon… après tout, où loger?

En ces temps de pandémie du nouveau coronavirus, avec autant de personnes travaillant à domicile, la question demeure de savoir quel espace occuper. N’avez-vous pas, par exemple, un bureau vacant? Sachez qu’il est possible de créer un bureau à domicile dans des lieux non utilisés dans d’autres environnements, à condition qu’il réponde à vos besoins de manière confortable et pratique.

Il partage généralement l’espace avec une chambre ou un salon, mais il existe des options même dans les coins de cuisine et dans le couloir. «L’environnement choisi varie selon le profil du résident. Dans une salle de bain, par exemple, je trouve cela inhabituel, notamment parce qu’il y a une humidité qui ne correspond pas à l’équipement et aux papiers. Mais j’ai déjà développé un établi à l’intérieur d’une salle de bain à la demande du résident. Ce n’était pas le lieu de travail principal, mais il adorait y répondre à ses courriels. Les cuisines ne sont pas non plus très courantes, mais il est possible qu’il y ait un environnement intégrant salon, cuisine et bureau à domicile », suggère l’architecte Cristiane Schiavoni.

Le souci est que cela ne ressemble pas à quelque chose d’improvisé. Pour cela, les chaises et les tables peuvent et doivent être belles, mais l’essentiel est qu’elles permettent à vos pieds de s’appuyer sur le sol et votre avant-bras sur la table, en gardant votre colonne vertébrale droite en formant un angle de 90 ° avec vos hanches. Misez sur l’éclairage direct pour ne pas forcer la vision.

Pour rendre la pièce plus légère et plus organisée, utilisez des tiroirs, des étagères et des niches. «Les armoires fermées avec des niches ouvertes, qui peuvent recevoir des objets décoratifs, sont d’excellentes options. Les armoires qui cachent les imprimantes, les routeurs laissent l’environnement propre. Des tables à compartiments qui cachent stylos et crayons organisent l’espace », a déclaré Cristiane, architecte classée. «A table, ne laissez que les ornements et l’essentiel, comme un ordinateur / cahier», a complété l’architecte Andréia Carla Médice.

Lors de la décoration du bureau à domicile dans une pièce intégrée, l’harmonie avec le reste est importante. «S’il est à l’intérieur de la pièce, le mobilier suit généralement un motif de couleur et de matière», commente Andréia. Cristiane a rappelé qu’il est possible de choisir différents meubles, sans avoir les mêmes couleurs et motifs, pour le faire ressortir. Utilisez votre bon sens pour évaluer le résultat final.

