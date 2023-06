Challengers : Quand sort le nouveau film de Zendaya ?

SVR Sensifine Huile de Nuit 30ml

Associer tolérance, efficacité et plaisir, challenge relevé pour ce nouveau soin SVR Sensifine Huile de Nuit 30ml . Cette huile minimaliste a été formulée avec seulement 10 ingrédients, tous minutieusement sélectionnés dans la charte Sensifine et choisis pour apaiser, réparer et nourrir intensément les peaux fragiles. A 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle, l'huile de nuit réparatrice et apaisante Sensifine est le soin indispensable des peaux sensibles et poly-allergiques. Sa texture huile réconfortante facile à appliquer, au fini soyeux et non gras, offre un doux moment de plaisir avant le coucher. Une huile qui réconforte les peaux sensibles, mais qui fait aussi un geste pour la planète avec un flacon en verre 100% recyclable. MINI-FORMULE, MAXI-RESULTATS* : 100% La peau est réparée au réveil 95% La peau est plus forte 86% La peau est apaisée *Auto-évaluation, 21 sujets, 28 jours, application le soir.