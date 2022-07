Challenge pour les fans de Netflix : choisissez vos 3 séries préférées dans ce bingo incontournable

Netflix

spoilers Allez de l’avant avec votre envie de vous faire jouer et passer un bon moment pendant que vous naviguez sur notre site plein d’actualités et de nouveautés du monde d’Hollywood. Dans cette opportunité, la proposition est simple, vous devez jouer un bingo avec la série la plus réussie de Netflix pour choisir parmi tous ceux qui sont vos favoris. Sois prêt! Le choix est plus difficile une fois que vous voyez les titres proposés dans les images correspondantes.

On peut souligner le thriller surnaturel choses étranges qui est à la mode depuis la première de sa quatrième saison ou le phénomène de masse de 2021, Le jeu du calmar. Il y a aussi le drame intéressant éducation sexuelle qui aborde la question de la sexualité des adolescents d’un point de vue mature. Que pensez-vous de la fiction d’époque Bridgerton?

Nombreuses sont les séries qui se sont démarquées ces dernières années par Netflix, la plateforme qui a innové dans cette nouvelle façon de faire de la télévision qui sature désormais le marché avec de nouvelles options, raccourcissant les chiffres du géant du streaming qui semble perdre des abonnés pour la première fois. Cependant, la qualité de sa série originale est indéniable. La Couronne Soit Tu ferais mieux d’appeler Saul ce sont deux exposants qui sont inclus dans ce jeu et qui en sont responsables.

Vous êtes abonné depuis longtemps ? Netflix? Vous pouvez aussi voter pour Peaky Blinders, le spectacle titré par Cillian Murphy dans le rôle de Thomas Shelby, un gangster de l’époque qui a marqué toute une génération avec ce spectacle à fort impact. Il y a aussi une place pour les amoureux des super-héros avec L’Académie des Parapluiesqui montre une équipe de personnes douées qui doivent sauver le monde à plusieurs reprises.

Anne avec un E est la série qui montre comment une jeune femme s’adapte à sa nouvelle maison avec tous les problèmes que cela implique. Mettant en vedette Amybeth McNulty, elle fait beaucoup de bruit sur le net avec la demande des fans pour une nouvelle saison. Sera-ce votre choix ? Il y a aussi la série espagnole Le vol d’argent d’un braquage à la Monnaie d’Espagne qui a su revitaliser Netflix dans le monde entier. Choix fort !

Nous ne pouvons pas oublier des titres comme Le sorceleurle chasseur de monstres incarné par Henry Cavill, le mystérieux Sombre ou drame romantique Rivière Vierge qui aujourd’hui est sur toutes les lèvres. Ce bingo est incontournable car chacune de ses options est un véritable échantillon de qualité par le géant du streaming, qui fait partie des plateformes qui produisent le meilleur contenu et est l’une des options les plus choisies au monde pour regarder la télévision. Acceptez-vous de jouer ce défi qui spoilers vous propose ?

