Chair de poule avec le teaser de STALKER 2 et sa puissance visuelle

Le désert russe attend, coupable. Ce teaser de STALKER 2 nous a laissé stupéfaits par son atmosphère très aboutie.

Personne ne s’attendait à quelque chose comme ça, mais aux portes de 2021, GSC Game World a partagé un nouveau Teaser de STALKER 2 via les médias IGN. Pendant des années, les fans suivaient de près la suite du prestigieux jeu d’action de survie, qui a été vu pour la première fois il y a quelques mois à peine. À cette occasion, nous n’avons pu voir que vaguement certains paysages et scénarios, bien que nous ayons maintenant du matériel intégré au moteur beaucoup plus proche de la perspective finale du jeu vidéo.

La description de la vidéo a également quelques détails intéressants: «Voici votre premier regard dans le moteur sur la suite de STALKER 2 et sa Zone, à la première personne à travers les yeux de son protagoniste, Skif ». Comme l’a noté le développeur GSC Game World, ce teaser représente ce à quoi ressemble réellement le jeu: des changements de scène rapides, des paysages sinistres et le sentiment de danger constant accompagné d’une bande-son de guitare légèrement distincte. Le lancement de STALKER 2 est prévu en 2021 sur Xbox Series X | S (disponible sur Xbox Game Pass) et PC.

L’équipe GSC Game World partage également quelques détails sur le jeu avec nous. «Vous allez voir le monde à travers les yeux de Skif, et vous devez vous souvenir de ce nom de code parce que vous allez l’entendre souvent. Suivant les traces des jeux précédents de la saga STALKER, cette version présente un nouveau protagoniste. Leurs actions définiront le nouveau grand chapitre de l’histoire de La Zona«.