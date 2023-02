Chainsaw Man vend peu de Blu-Ray au Japon, y aura-t-il une deuxième saison ?

L’animé de »Homme à la tronçonneuse » était l’un des plus attendus en 2022, ayant sa première à l’automne et devenant rapidement l’un des anime les plus populaires de l’année. Cependant, bien qu’il s’agisse de l’anime dont on parle le plus ces derniers mois, ses ventes en Blu Ray ont été une histoire complètement différente, avec » Chainsaw Man » qui ne s’est vendu qu’à environ 1735 exemplaires lors de sa première semaine au Japon.

Bien qu’actuellement les ventes physiques ne soient pas aussi importantes qu’auparavant, car des contenus tels que l’anime peuvent être vus sur différentes plateformes de streaming, de nombreux fans se demandent si cela affectera la confirmation de la deuxième saison de l’anime par l’étude. MAPPAqui était en charge de l’adaptation du manga.

Le format Blu-Ray est très populaire au Japon, ses ventes indiquent donc quelle production réussit et laquelle échoue. Bien que « Chainsaw Man » ait réussi à être un phénomène en dehors du Japon, son terrible Blu-Ray pourrait poser problème lors du renouvellement de l’anime pour une deuxième saison, même si rien n’est confirmé pour le moment.

L’adaptation animée de » Chainsaw Man » a été très controversée. Alors que beaucoup étaient satisfaits du travail effectué par MAPPA, d’autres ont critiqué le style que le studio a donné à l’anime, l’utilisation de l’animation CGI étant l’une des plus grandes plaintes, tandis que d’autres n’aimaient pas l’approche cinématographique qui lui avait été donnée.

Un fan au Japon a même lancé une pétition en ligne pour que l’anime » Chainsaw Man » soit refait, dénigrant l’anime pour être une adaptation infidèle du travail de Chainsaw Man. Tatsuki Fujimoto et avoir une musique oubliable avec des visuels médiocres. Tout cela pourrait expliquer pourquoi le Blu-Ray » Chainsaw Man » n’a pas été un grand succès au Japon.

Cependant, les fans pensent généralement que MAPPA a fourni la même qualité attendue des projets précédents tels que » Jujutsu Kaisen » et » Attack on Titan », estimant que les scènes ajoutées ont davantage aidé le récit.

Même avec tout cela, la fin de la première saison de l’anime » Chainsaw Man » a donné lieu à la prochaine chose que l’anime adaptera, montrant un petit aperçu de Reze, un personnage qui sera introduit dans la saison suivante. Cela pourrait confirmer que MAPPA est disposé à continuer à adapter le travail de Fujimoto.

»Chainsaw Man » est disponible sur la plateforme de croustillant.