Chainsaw Man, Spy x Family ?, Quels ont été les anime les plus regardés en 2022

Cette année 2022 a été une grande année en ce qui concerne l’anime, car elle a vu la première de grandes productions très attendues par les fans comme l’adaptation animée du manga de »Homme à la tronçonneuse » de Tatsuki Fujimoto ou l’arrivée de l’anime comique »Espion x Famille » créé par Tatsuya-Endo.

En outre, d’autres versions comme »Bocchi le Rocher ! » Soit »Mon habillage chéri » ont émerveillé les téléspectateurs alors que des histoires comme »Mob Psycho 100 » ont pris fin. C’est pourquoi nous vous proposons ici une liste des anime les plus regardés en 2022.

Espion x Famille







Bien que le manga » Spy x Family » ait déjà connu une grande popularité ces dernières années, l’anime a été la plus grande surprise de 2022, à tel point qu’il a déjà confirmé une nouvelle saison et un film qui sortiront en 2023.

L’intrigue nous présente les Forgers, une famille charmante, mais dans laquelle chacun de ses membres cache un grand secret. Le père, Loid, est en fait un espion connu sous le nom de Twilight, la mère, Yor, est une tueuse à gages nommée Thorn Princess, et la fille, Anya, est une enfant télépathique capable de lire dans les pensées.

Alors qu’Anya est la seule à connaître les secrets de ses parents, ces derniers vont devoir vivre au quotidien pour se rendre compte que leur fausse relation devient de plus en plus réelle.

Homme à la tronçonneuse







L’une des premières les plus attendues de l’année qui a finalement vu le jour à l’automne 2022. Le studio MAPPA s’est chargé d’animer sa première saison, offrant de superbes visuels dans chacun de ses chapitres, étant une expérience presque cinématographique.

L’histoire est centrée sur Denji, un jeune homme qui a une vie pleine de dettes après la mort de son père avec Pochita, un démon tronçonneuse qui est plus que son animal de compagnie mais son seul ami. Cependant, tout change lorsqu’il est tué, mais il parvient à survivre grâce à la conclusion d’un contrat avec Pochita, ce qui lui donne la capacité de se transformer en démon tronçonneuse.

Bocchi le Rocher !







L’un des anime qui a surpris la saison à l’automne 2022, prouvant que même les histoires sur la vie quotidienne peuvent enchanter tous les téléspectateurs. Avec ses touches d’humour et son animation particulière, Bocchi the Rock! Il a été l’un des anime les plus regardés de la fin de l’année.

L’histoire suit Hitori Gotou, une fille timide avec des problèmes de communication qui a toujours rêvé d’avoir un groupe pour être populaire. Son rêve commence à se réaliser lorsqu’il rencontre Nijika Ijichi, une batteuse à la recherche d’un guitariste pour son groupe, où elle reçoit le surnom de Bocchi. Avec Ryo étant le bassiste et Kita la chanteuse, les quatre forment le »Kessoku Band ».

Mon habillage chéri







L’anime qui a été créé au début de l’année est une comédie romantique, drôle et charmante, bien que parfois risquée. » My Dress-Up Darling » a été classé comme l’un des anime les plus regardés du début de 2022, dépassant même d’autres grandes premières telles que » Attack on Titan The Final Season Part 2 ».

Ici, nous rencontrons Wakana Gojo, un garçon timide qui aime beaucoup devenir un artisan de poupées Hina. Tout change lorsqu’il rencontre Marin Kitagawa, une fille populaire qui rêve de cosplayer ses personnages préférés. Lorsque Marin découvre les talents de couture de Gojo, elle le convainc de l’aider à confectionner ses costumes, ce qui amorce une grande et touchante amitié.

Cyberpunk : Edgerunners







Série animée Netflix très appréciée des téléspectateurs et des critiques. Reprenant l’univers du jeu »Cyberpunk 2077 », l’anime nous place dans une ville dangereuse pleine de mercenaires avec des modifications de leurs corps connus sous le nom d’Edgerunners, avec une animation frénétique aux mains du studio Trigger.

Avec un total de 10 épisodes, l’anime suit l’histoire de David Ramirez, un jeune homme qui perd sa mère, avec sa vie bouleversée à un moment donné. Pour survivre, il décide de devenir mercenaire après avoir rencontré Lucy, une hacker qui l’introduit dans un gang dirigé par le Maine.

Mob Psycho 100







Anime qui adapte le mangaka de ONE, mangaka créateur de »One Punch Man ». Une histoire considérée comme encore meilleure que le manga le plus populaire de ONE et qui a présenté sa troisième et dernière saison cette année.

»Mob Psycho 100 » nous présente Shigeo Kageyama, plus connu sous le nom de Mob, un jeune homme qui est un médium très puissant mais qui essaie de réprimer ses émotions pour mener une vie paisible et ne pas faire en sorte que ses pouvoirs nuisent aux autres. Afin d’apprendre à contrôler ses capacités, Mob fait appel à Reigen Arakata, un médium autoproclamé qui n’est rien d’autre qu’un escroc, mais qui devient rapidement un enseignant et un grand ami de Mob.

L’attaque des Titans







Cette année 2022 a commencé avec la première de la partie 2 de la dernière saison de » Shingeki no Kyojin », présentant des chapitres pleins d’action, de drames et de révélations qui ont ravi les téléspectateurs et les ont laissés en vouloir plus, à tel point que MAPPA a déjà annoncé qu’il présentera sa partie 3 en 2023.

Kimetsu no Yaiba







Après la sortie de son film » Kimetsu no Yaiba: Infinite Train », cette 2022, la deuxième saison de l’anime a été créée, adaptant l’arc du district rouge et révélant l’une des batailles les plus frénétiques et les mieux animées de l’anime à ce jour. Il a déjà été confirmé que la troisième saison de l’anime sera diffusée en avril 2023.