« Chainsaw Man » remporte le prix Harvey du meilleur manga

Un an après que « Chainsaw Man » ait mis fin à sa publication régulière dans Weekly Shonen Jump, le jeu d’action populaire créé par Tatsuki Fujimoto continue de récolter des réalisations importantes, puisqu’il a été décoré du prix Harvey dans la catégorie « Meilleur manga ».

Après avoir eu un certain culte grâce à ses précédents travaux imprimés, Fujimoto a acquis une popularité internationale au début de la publication de cette histoire en 2018, qui a désormais reçu l’une des plus prestigieuses distinctions dans le monde de la bande dessinée.

Les Harvey Awards sont décernés chaque année sous l’organisation de la maison d’édition Fantagrafics, reconnaissant le meilleur de la bande dessinée américaine et quelques exposants internationaux en l’honneur de l’auteur et dessinateur Harvey Kurtzman depuis 1998, après qu’il a été définitivement arrêté en 1987 la livraison du « Kirby Awards » (en l’honneur du dessinateur Jack Kirby).

La cérémonie de remise des prix pour « Chainsaw Man » a été annoncée lors de l’édition 2021 du New York Comic Con. Le travail de Fujimoto a rivalisé avec Naoki Urasawa avec « Asadora! », Keito Gaku pour « Boys Run the Riot », Junji Ito avec » Remina « et Tatsuya Endo pour « Spy x Family », qui ont été votés parmi le comité composé d’experts et d’artistes de la presse écrite.

« Chainsaw Man » raconte l’histoire de Denji, un jeune homme extrêmement pauvre qui en quête de stabilité financière accepte des contrats de chasseur de démons en compagnie de Pochita, son chien/démon tronçonneuse. Au cours d’un travail, il forme un pacte avec lui pour fusionner et devenir un guerrier féroce capable d’abattre ses ennemis grâce aux tronçonneuses voyantes dans ses bras et sa tête.

Le studio d’animation MAPPA, en charge d’œuvres telles que « Yuri ! On Ice », « Banana Fish », « Jujutsu Kaisen » ou la dernière saison de « L’Attaque des Titans » a annoncé début 2021 la prochaine adaptation en anime de « Chainsaw Man », qui en est aux premiers stades de développement, donc son arrivée la date à la télévision japonaise n’a pas encore été confirmée.