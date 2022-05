Chainsaw Man: quand l’anime sortira-t-il et combien de chapitres aura-t-il

Un manga qui a connu un grand succès et une renommée mondiale ces derniers temps est »homme à la tronçonneuse », une histoire écrite et illustrée par Tatsuki Fujimoto publié dans le magazine Weekly Shonen Jump depuis décembre 2018. C’est en 2020 qu’il a été annoncé que le studio CARTEl’un des plus reconnus pour avoir donné vie à des animes comme »Attack on Titan », apportera une adaptation animée de »Chainsaw Man ».

Bien qu’une date de sortie officielle ne soit pas connue pour le moment, des rumeurs et des fuites ont émergé indiquant que le nouvel anime sortira en octobre 2022. MAPPA n’a pas encore confirmé cette date, mais à l’occasion de ses 10 premières années de vie, l’étude a révélé de nombreux détails de la série dans laquelle ils travaillent pour l’avenir et parmi eux se trouve » Chainsaw Man ».

De quoi parle Chainsaw Man ?

L’histoire nous présente Denji, un jeune homme qui, à la mort de son père, hérite d’une énorme dette. Afin de pouvoir éviter d’être tué par les collectionneurs et obtenir de l’argent pour en payer certains, il utilise son animal de compagnie démon tronçonneuse, surnommé Pochita pour travailler au service des personnes qu’il doit.

Cependant, tout cela change lorsque son animal de compagnie meurt et finit par fusionner avec elle, ayant la capacité de devenir un homme à la tronçonneuse et toutes les capacités que Pochita possédait. Maintenant sans dettes et voyageant dans la grande ville, il devient un officier de chasse aux démons, mais Denji a beaucoup à apprendre sur son nouveau travail et ses nouveaux pouvoirs.

Combien de chapitres aura l’anime Chainsaw Man ?

Pour le moment, le nombre de chapitres de l’anime » Chainsaw Man » n’a pas été confirmé, mais son manga se distingue par ses 11 volumes de compilation avec un total de 97 chapitres, avec une histoire pas si longue. Compte tenu de cela, auparavant, le manga « Death Note » comptait 100 chapitres et a été adapté dans son anime avec un total de 26 chapitres en deux parties.

» Chainsaw Man » pourrait être amené à l’animation de la même manière, avec environ 24 et 26 chapitres, bien que MAPPA puisse apporter la présentation de l’anime dans un format différent, en tenant compte du fait que la fin de » Attack on Titan » Il a divisé sa fin en deux parties. Il faudra encore attendre, même si la durée de ce nouvel anime est officiellement annoncée.

Créé par Tasuki Fujimoto, le manga « Chainsaw Man » s’est démarqué pour livrer l’une des intrigues les plus folles de ces derniers temps, donc les fans attendent avec impatience cette nouvelle production d’animation japonaise. Comme vous pouvez le voir dans la petite bande-annonce, l’anime aura des scènes sanglantes avec des combats bourrés d’action, avec un label de qualité avec lequel le studio MAPPA est déjà reconnu.