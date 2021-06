Chainsaw Man prépare son arrivée dans l’anime avec une bande-annonce passionnante

L’adaptation animée de « Chainsaw Man » est une nouvelle qui a tenu les fans de l’un des mangas les plus acclamés et les plus populaires de ces dernières années sur le bord de leurs sièges, attendant avec impatience leur premier aperçu de cette production. Après une longue attente, « Chainsaw Man » a finalement présenté un bref échantillon de son animation brutale.

Le studio d’animation MAPPA, responsable de la dernière saison d' »Attaque sur Titan », a présenté son premier aperçu de la série à travers un événement spécial au Japon après avoir célébré ses réalisations dans le monde de l’anime tout en préparant ses futures sorties dans l’industrie. Comme vous vous en doutez, MAPPA a publié un teaser stylisé qui, sans révéler beaucoup de son histoire, présente certains de ses personnages principaux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Final Fantasy IX » proposera sa propre série animée

« Chainsaw Man » est le fruit de Tatsuki Fujimoto, l’éminent mangaka responsable de la populaire série « Fire Punch ». L’auteur a publié « Chainsaw Man » pour la première fois fin 2013, concluant avec son premier opus à la fin de l’année dernière, indiquant clairement que le manga poursuivra très bientôt son histoire.

« Chainsaw Man » raconte l’histoire de Denji, un adolescent qui, après la mort de son père, est contraint de payer ses dettes en tant que chasseur de démons sous le commandement des Yakuza. Avec l’aide de son chien démon Pochita, il parvient à devenir un brutal mi-homme mi-tronçonneuse pour terminer ses travaux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Junji Ito a réalisé son propre manga inspiré de « The Lighthouse »

MAPPA a annoncé l’adaptation de « Chainsaw Man » en 2020, et depuis, le manga a beaucoup attiré l’attention, avec près de dix millions d’exemplaires en circulation dans le monde. La première imminente de l’anime ne fait que confirmer que sa popularité augmentera. « Chainsaw Man » n’a pas encore de date de sortie confirmée.