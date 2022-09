Chainsaw Man : nouvelle bande-annonce et bande-son officielle de l’anime

L’adaptation anime tant attendue de »homme à la tronçonneuse » est sur le point d’arriver, et bien que l’étude CARTE Oui Crunchyroll a révélé la première bande-annonce complète récemment, maintenant ils ont surpris les fans de l’histoire créée par Tatsuki Fujimoto avec un nouvel aperçu qui a été présenté dans une émission spéciale de la première mondiale de Chainsaw Man.

En plus de révéler l’incroyable niveau d’animation qu’aura le nouvel anime, le thème d’ouverture de « Chainsaw Man » aura été annoncé, ainsi que 12 chansons qui serviront de fin à la série, chacune d’entre elles étant présenté à la fin de chaque chapitre, confirmant que l’anime aura un total de 12 épisodes. La chanson d’intro sera »Kick Back » par Kenshi Yonezutandis que les fins ont été réalisées par différents artistes.

Vous pourriez également être intéressé par: Jujutsu Kaisen: quand est la deuxième saison de la première de l’anime







Liste des thèmes de fin de Chainsaw Man

»Hawatari Niku Centi » de Maximun l’Hormone

» Toutes sortes de bisous » par anus

» Fight Song » d’Eve

»Deep Down » par Aimer

»Rendez-vous » de Kanaria

»Dans l’arrière-salle » par syudou

« Violence » de Queen Bee

» Temps restant » par Zutomayo

» First Death » par TK de Ling à la figure du site

TOOBOE »Tablette »

« Sang à la tronçonneuse » par Vaundy

« Dogland » par People 1

De plus, Crunchyroll a révélé que « MAPPA a annoncé aujourd’hui que de nouveaux doubleurs japonais rejoindraient le casting pour donner vie aux personnages de Pochita, Himeno, Kobeni Higashiyama, Hirokazu Arai et Kishibe ».

Le casting des doubleurs japonais comprend Kikunosuke Toya comme denji, Shiori Izawa comme Pochita, Tomori Kusunoki comme Makima, shōgo sakata comme Akiy Hayakawa, Fairouz Aï comme le pouvoir, Mariya Ise comme Himeno, Karin Takahashi comme Kobeni Higashiyama Taku Yashirô comme Hirokazu Arai et Kenjirô Tsuda comme Kishibe.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Spy x Family : date de sortie du deuxième volet de sa première saison

» Chainsaw Man » suit l’histoire d’un adolescent nommé Denji qui vit avec un démon tronçonneuse nommé Pochita. En raison de la dette laissée par son père, il a une vie décadente car il rembourse la dette en collectant des cadavres de démons avec Pochita. Un jour, Denji est trahi et tué, et juste au moment où sa conscience est sur le point de s’estomper, il conclut un pacte avec Pochita et est ressuscité en tant que « Chainsaw Man », un homme au cœur diabolique.

La plateforme de streaming Crunchyroll diffusera l’anime en même temps que les premières de chaque chapitre au Japon, le premier chapitre de « Chainsaw Man » sortira le 11 octobre.