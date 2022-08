Chainsaw Man : nouveau trailer complet et mois de sortie officiel sur Crunchyroll

in

Animé

Les nouveaux détails que les fans de Chainsaw Man attendaient ont enfin été révélés. Nous avons une bande-annonce, un casting de voix, une production et même un mois de première. Voir tout ici!

© Twitter @CHAINSAWMAN_PRChainsaw Man : nouveau trailer complet et mois de sortie officiel sur Crunchyroll.

homme à la tronçonneuse C’est l’un des titres les plus attendus du reste de 2022 et promet d’être une révolution au sein de l’industrie de l’anime, puisque chacune de ses annonces génère des millions d’interactions sur les réseaux sociaux, comme cela s’est produit dans les dernières choses. Après une longue attente, la bande-annonce complète de l’adaptation du manga créée par Tatsuki Fujimoto est arrivée et a annoncé son mois de sortie sur le service de streaming Crunchyroll. Ici tout ce qui est connu !

La prémisse de cette histoire tourne autour de Denji, un adolescent qui vit avec un démon tronçonneuse nommé Pochita. En raison d’une dette que lui a laissée son père, il mène une vie misérable tout en remboursant sa dette en collectant des cadavres de démons avec Pochita. Un jour, Denji est trahi et tué. Alors que sa conscience s’estompe, il conclut un accord avec Pochita et est ressuscité en tant que « Chainsaw Man », un homme au cœur de démon.

+La nouvelle bande-annonce de Chainsaw Man

Du 5 au 7 août, Crunchyroll Expo 2022 a été développé, présentant le meilleur de l’anime japonais et de la culture pop lors d’un grand événement avec des annonces importantes. Comme prévu, MAPPA et homme à la tronçonneuse Ils ont eu une place privilégiée en raison de leur battage médiatique et ont finalement publié la nouvelle avant-première du programme, qui ne laisse que de bons sentiments avant sa première. Regardez-le ici!

En parallèle de l’avancée, le casting a également été confirmé : Kikunosuke Toya Ce sera Denji Tomori Kusunoki Ce sera Makima shōgo sakata sera Aki Hayawaka et Fairouz Aï sera le pouvoir. Il a également été révélé à la production, qui travaille principalement dans jujutsu kaisen: Ryu Nakamaya (réalisateur), Hiroshi Seko (scénariste), Masato Nazakono (assistant réalisateur), Yusuke Takeda (direction artistique de fond) et Keisuke Seshimo (producteur), entre autres.

+ Quand est-ce que Chainsaw Man est sorti ?

En mai de cette année, il a été officiellement annoncé qu’il serait disponible d’ici la fin de l’année, mais sans préciser de date exacte. Maintenant, après la sortie de la bande-annonce complète, il a été confirmé que homme à la tronçonneuse Il sera présenté en première sur la plateforme Crunchyroll en octobre. L’information du jour précis est attendue. Ce que l’on sait, c’est que le 9 septembre, il y aura une première mondiale du chapitre 1 au Japon.

