Chainsaw Man: le manga présentera sa deuxième partie tant attendue

La manche de »L’homme à la tronçonneuse, partie 2 » fera ses débuts dans Shonen Jump+ le 13 juillet. Le compte Twitter officiel du magazine a annoncé le deuxième acte de l’histoire acclamée créée par Tatsuki Fujimoto fera ses débuts au début du mois prochain, avec le premier chapitre disponible le 20 juin. le rédacteur adjoint Yuta Momiyamaa confirmé avec l’annonce que la nouvelle suite sera également sur le service MANGA PLUS, disponible en anglais, espagnol, français, thaï et portugais.

»Chainsaw Man » initialement créé dans les pages de l’édition imprimée de Saut Shōnen hebdomadaire en 2019. Malgré un contenu beaucoup plus surréaliste et graphique que la série habituellement présentée dans le magazine populaire, le manga de Fujimoto est devenu l’un des titres les plus acclamés par la critique, développant rapidement un large public qui a conduit le manga à sa première mondiale, vendant plus de 12 millions copies.

La première partie du manga, connue sous le nom d’arc de la sécurité publique, s’est terminée fin 2020, la série étant en pause depuis lors. Fujimoto a publié plusieurs histoires uniques sans rapport avec » Chainsaw Man » telles que » Look Back », qui a également été un succès pour le mangaka.

La partie 2 de la série fera le saut du magazine imprimé à Shonen Jump +, la nouvelle plateforme de manga numérique de la marque. Plusieurs des plus grands succès de Shonen Jump sont sortis exclusivement pour le service, notamment « Spy x Family », « Kaiju No. 8 » et « Dandadan ». »Ayakashi Triangle », un autre manga populaire qui a commencé dans le magazine imprimé de la marque, a également récemment migré vers la plateforme de distribution numérique.

L’histoire de » Chainsaw Man » raconte l’histoire de Denji, un jeune homme qui vit dans une chronologie alternative où les humains partagent leur vie quotidienne avec des démons, qui sont des créatures créées par les peurs de l’humanité. La vie de Denji change complètement lorsqu’il est brutalement assassiné par des criminels avec lesquels il travaillait, ce qui l’amène à conclure un pacte avec un petit démon à la tronçonneuse, ayant une seconde chance dans la vie et acquérant la capacité de se transformer en une créature mi-humaine, mi-humaine. démon avec des tronçonneuses sur ses bras et sur sa tête.

Actuellement, une adaptation animée de la première partie de « Chainsaw Man » est réalisée par le studio d’animation CARTE, qui a travaillé sur de grands anime comme »Attack on Titan: The Final Season » et »Jujutsu Kaisen ». L’anime devrait être diffusé plus tard cette année.