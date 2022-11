Chainsaw Man Episode 7 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens sont curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 7 de Chainsaw Man. Les fans de cette série animée recherchent cet épisode à venir partout sur Internet. Pour trouver toutes les informations sur l’épisode 7, les fans de cette série animée font des recherches partout sur Internet. Nous savons tous que l’anime est aimé partout dans le monde. Nous sommes donc là pour vous aider avec ce guide séparé.

Dans cet article, nous vous informerons de tous les autres détails concernant la date de sortie de l’épisode 7 de Chainsaw Man. Si vous souhaitez également connaître d’autres détails sur cet anime, tels que Comment le regarder en ligne, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors, sachons toutes ces choses ci-dessous.

C’est une série animée japonaise et le nom de ses sociétés de production est Mappa et Shueisha. Le premier épisode de cette série manga est sorti le 12 octobre 2022. Au cas où vous ne le sauriez pas, cet anime est basé sur une série manga du même nom qui a été écrite et illustrée par Tatsuki Fujimoto. Cette série animée a été réalisée par Ryū Nakayama et Masato Nakasono.

L’histoire de cet anime suit Denji et Devil. Cette série se déroule dans un tel monde où le diable est né avec des peurs humaines. À la mort de son père, Denji était coincé avec une énorme dette et c’est à partir de là que l’histoire commence. Au fur et à mesure que vous commencerez à parcourir cette série, vous la trouverez vraiment très intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Actuellement, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 7 de Chainsaw Man. Alors sachons-le.

Chainsaw Man Épisode 7 Date de sortie

Maintenant, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 7 de Chainsaw Man. Jusqu’à présent, la sortie de l’épisode 7 n’a pas été révélée, mais selon certaines sources, il devrait sortir le 23 novembre 2022. S’il y aura une annonce officielle concernant la sortie de cet épisode, nous vous le ferons savoir ici sur cette page.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette série.

Chien et tronçonneuse

Arrivée à Tokyo

Où se trouve Meowy

Sauvetage

Diable d’armes à feu

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Kikunosuke Toya comme Denji

Tomori Kusunoki comme Makima

Ryan Colt Levy dans le rôle de Denji

Suzie Yeung comme Makima

Shogo Sakata dans le rôle d’Aki Hayakawa

Fairouz Ai comme puissance

Reagan Murdock dans le rôle d’Aki Hayakawa

Shiori Izawa comme Pochita

Mitsutoshi Shundo comme subordonné

Ken’ichirô Matsuda comme Bat Devil

Noriyuki Tsuyuki comme père

Joko Kawagishi en tant qu’employée

Saki Kobari comme fille

Où diffuser Chainsaw Man?

Si vous voulez regarder cette série animée, au Japon, son réseau officiel est TXN. Cependant, vous pouvez également regarder cette série sur Crunchyroll et Medialink. Alors maintenant, si vous avez manqué l’un de ses épisodes publiés, vous devrez d’abord acheter son abonnement. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de l’épisode 7 de Chainsaw Man, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de Chainsaw Man, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

