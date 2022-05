Chainsaw Man: Crunchyroll confirme la date de sortie de l’anime

in

l’industrie de anime Il traverse l’un de ses meilleurs moments depuis sa popularisation au cours des dernières décennies, puisque son expansion et sa portée grâce aux services de streaming ont permis aux téléspectateurs d’en savoir plus sur les adaptations. Nous avons plusieurs exemples déjà publiés, mais la fureur générée par homme à la tronçonneuse avant son arrivée à la télévision.

Le manga créé par Tatsuki Fujimoto a retenu l’attention des lecteurs depuis sa sortie en décembre 2018, jusqu’à son aboutissement après la parution du tome 11. Deux ans plus tard, ils annoncent son adaptation par carte (Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen) et l’année dernière, à l’occasion des 10 ans du studio, ils ont dévoilé la première bande-annonce officielle.

A l’époque, le réalisateur Ryu Nakayama Il avait fait référence à l’anime et assuré qu’il ressentait une grande fierté de faire partie de l’équipe de cinéastes. « Notre objectif le plus sincère est de créer un anime que de nombreux fans de manga, ainsi que de nouveaux fans d’anime, pourront grandement apprécier ! », a-t-il précisé dans un communiqué. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, sa première bande-annonce avait été très bien accueillie, mais ils étaient toujours insatisfaits pour une raison : sa date de sortie.

+ Quand est-ce que Chainsaw Man est sorti ?

En principe, de Mappa, ils avaient annoncé qu’il arriverait en 2021, mais malheureusement, différents problèmes ont retardé le projet. La bonne nouvelle pour les fans est tombée ce lundi sur les réseaux de la plateforme Crunchyrollpuisqu’ils ont confirmé que Chainsaw Man sera enfin disponible cette année.

Tu es prêt? ����L’anime Chainsaw Man arrive sur Crunchyroll cette année ! pic.twitter.com/XVxs9lvPT2 — Crunchyroll.la✨ (@crunchyroll_la)

16 mai 2022

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : Denji est un adolescent qui vit avec un démon tronçonneuse nommé Pochita. En raison de la dette laissée par son père, il mène une vie misérable tout en remboursant sa dette en collectant des cadavres de démons avec Pochita. Un jour, Denji est trahi et tué. Alors que sa conscience s’estompe, il passe un contrat avec Pochita et ressuscite en tant que « Chainsaw Man », un homme au cœur de démon..



