« Chainsaw Man » annonce son arrivée officielle dans l’animation

Enfin, le moment est venu où l’un des meilleurs mangas récemment publié dans le magazine « Saut Shonen»Présentera sa propre adaptation télévisée. « Homme de tronçonneuse», L’un des titres les plus populaires aujourd’hui, aura enfin sa propre adaptation d’anime, après un an d’attente et d’anticipation de ses fans.

Coïncidant avec le lancement du nouvel épisode hebdomadaire du manga, la première affiche officielle de la production a été révélée via les réseaux sociaux, après une forte rumeur circulant ces derniers mois sur sa possible production.

Une rumeur suggère que ce sera MAPPA le studio en charge de la production, ce qui signifierait un autre projet important qui rejoindrait les rangs du studio, qui a gagné de grands adeptes après l’achèvement de Le Dieu du lycée». De plus, il est en charge de l’animation de la dernière saison de « L’attaque des Titans« Et la série »Jujutsu Kaisen«Maintenir une marque à succès en tant que studio en plein essor.

L’histoire de « Homme de tronçonneuse»Se déroule dans un monde où les humains sont constamment menacés par des démons, qui sont déterminés comme des cibles à éliminer. Denji C’est un jeune homme déprimé qui, en plus de son travail de chasseur de démons, a été contraint de vendre certains de ses organes pour rembourser les dettes de son défunt père.

Les humains peuvent parfois conclure des contrats avec des démons. Denji il a un chien avec des tronçonneuses qui l’aide à faire son travail de chasseur. Après avoir été pris en embuscade par un groupe de Yakuza, son chien vient à son aide et utilisant ses pouvoirs démoniaques le rejoint, accordant Denji scies à chaîne puissantes sur sa tête et ses bras.

Depuis le début de sa publication en 2018, l’œuvre est devenue un grand succès commercial en Japon, acquérant un statut culte dans certains secteurs de l’Occident. Neuf volumes de compilation ont été publiés à ce jour, et depuis que le manga est presque terminé, la confirmation de son anime a été une agréable surprise pour ses fans.