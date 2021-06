Chainsaw Man anime, première bande-annonce, date de sortie

Bande-annonce de l’anime Chainsaw Man présentée lors de l’événement MAPPA.

Le manga créé par Tatsuki Fujimoto aura un anime.

Aujourd’hui, lors de l’événement MAPPA, nous avons pu voir les premières images et la bande-annonce du Chainsaw Man. Hier, cette bande-annonce a suscité beaucoup d’attentes dans les réseaux, car Chainsaw Man était sur un sujet tendance pendant des heures. L’attente du trailer a été longue, mais on peut enfin voir l’animation qu’aura le travail de Tatsuki Fujimoto.

Chainsaw Man, avec un protagoniste qui a une tronçonneuse sur la tête, est l’une de ces manches qui ne vous laisse pas indifférent. Problèmes de ce manga? Eh bien, il n’est pas officiellement disponible en espagnol.

Manga Plus offre la possibilité de lire le manga sur sa plateforme, mais il est entièrement en anglais. Quoi qu’il en soit, avec un peu de chance, vous publiez le manga chaque semaine dans notre langue et nous pouvons le lire gratuitement et avec une traduction officielle. REMARQUE : À l’heure actuelle, MAPPA présente de nouvelles bandes-annonces d’animes bien connus et des bandes-annonces entièrement nouvelles. Dès que la bande-annonce de Chainsaw Man sera disponible, vous pourrez la voir ici.

Intrigue du manga Chaisaw Man et date de sortie

Denji est un jeune homme qui, à la mort de son père, lui a laissé de nombreuses dettes. Pour les payer, Denji a vendu diverses parties de son corps et utilise également son démon tronçonneuse. pochita pour couper du bois et avoir un revenu supplémentaire.

Cependant, tout change lorsqu’il fusionne avec son animal de compagnie à la tronçonneuse. Il vit maintenant dans la grande ville en tant qu’officier chasseur de démons, mais il a encore beaucoup à apprendre sur son nouveau travail et ses pouvoirs de tronçonneuse.

