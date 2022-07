Chainsaw Man, anime : MAPPA dévoile la date de sortie du premier trailer officiel

L’étude CARTE a déjà fixé une date pour la première bande-annonce de l’adaptation animée attendue de »homme à la tronçonneuse », le manga populaire créé par Tatsuki Fujimoto. L’annonce a été faite via la page Twitter officielle de l’anime, présentant le premier aperçu complet le 5 août. L’événement sera diffusé en direct dans le monde entier sur la chaîne YouTube du studio.

La date de sortie de la bande-annonce était accompagnée d’un art conceptuel impressionnant de l’anime, où l’on peut voir le protagoniste de l’histoire debout sur des décombres avec du sang pleuvant du ciel, faisant référence aux scènes sanglantes pour lesquelles le manga est reconnu.

Le manga » Chainsaw Man » de Fujimoto a été diffusé chaque semaine sur »Saut Shōnen », de décembre 2018 à décembre 2020. Récemment, début juillet, la deuxième partie du manga est sortie sur la plateforme numérique Shonen Jump+, mettant un format magazine numérique à la disposition des utilisateurs du service.

De quoi parle Chainsaw Man ?

L’histoire du manga suit Denji, un jeune homme qui a la capacité de transformer des parties de son corps en tronçonneuses, devant se sortir d’une énorme dette laissée par son défunt père. Après avoir été trahi par ses employés Yakuza, Denji se retrouve recruté par les « Public Safety Devil Hunters », une agence gouvernementale luttant contre des menaces monstrueuses.

» Chainsaw Man » s’est vendu à plus de 13 millions d’exemplaires de mangas dans le monde, la série recevant un excellent accueil de la part des critiques et des fans. De plus, il a remporté plusieurs prix prestigieux, dont le meilleur manga Shōnen aux Shogakukan Manga Awards et le meilleur manga aux Harvey Awards en 2021.

Une grande partie des informations sur l’adaptation animée du studio MAPPA a été gardée secrète, y compris sa distribution de voix. Alors que les premiers détails du casting seront révélés lors de l’événement de révélation de la bande-annonce, certains membres de l’équipe créative ont été confirmés. En particulier, on sait que Ryū Nakayamaqui a déjà travaillé sur » One Punch Man » et » Sword Art Online », dirige l’anime » Chainsaw Man ».

Il a également été récemment révélé que l’équipe créative de l’anime faisait une adaptation fidèle de l’histoire de Fujimoto et que l’anime ne laisserait pas de côté le contenu explicite du manga. « Nous ne censurons rien. Nous voulons être fidèles au matériel original », a déclaré l’un des producteurs.

La première de l’anime » Chainsaw Man » est prévue pour fin 2022.