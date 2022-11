Chainsaw Man : à quelle heure et comment regarder l’épisode 5 de l’anime

Animé

Les fans de Chainsaw Man se préparent pour un nouvel épisode de l’anime et ici nous vous dirons à quelle heure il sera disponible.

homme à la tronçonneuse C’est la grande sensation d’aujourd’hui dans l’industrie de l’anime et ils le montrent semaine après semaine à chacune de leurs émissions. Il s’agit de l’adaptation à l’écran du manga de Tatsuki Fujimoto qui a fait fureur au moment de sa publication et témoigne de son succès avec la série animée. L’action se poursuivra avec un épisode 5 et nous vous dirons à partir de quelle heure il sera disponible.

Précédemment, Du pouvoir avait trompé Denji pour l’emmener à Démon chauve-souris et ainsi récupérer son chat, Nyako. Tout est devenu incontrôlable lorsque la bête a accompli sa trahison et que le jeune homme a dû se transformer en tronçonneuse pour l’arrêter. Cependant, le chapitre 4 commence par l’apparition de la Démon des Sangsuesqui lui arrache le bras Denji et n’a pas la force de se transformer en démon.

Puissance et Nyako semblait destiné à la mort, mais Denji il commence à se battre avec sa petite force et est transpercé par le démon. La situation change lorsqu’elle apparaît Aki Hayawaka avec une puissance qui ne laisse aucune chance Démon des Sangsues. Après cela, le chasseur expérimenté voit une partie de la bonté du jeune homme, bien qu’il soit un démon. Compte tenu de cela, laissez aller les fautes qu’ils ont commises.

Hayawaka rentre chez lui et on le voit faire diverses tâches ménagères, mais soudain on sait que Denji maintenant elle vit avec lui. Ce que ici Je ne m’attendais pas à ça Makima envoyer également à Du pouvoir vivre sous le même toit, dans le but de les contrôler et d’éviter des drames. Au-delà des problèmes de coexistence, Du pouvoir tiens ta promesse et Denji Il entre dans un nouveau chapitre de sa vie.

+ Comment regarder l’épisode 5 de Chainsaw Man

épisode 5 de homme à la tronçonneuse sortira ce mardi 8 novembre et pourra être vu en Amérique latine via le service de streaming Crunchyroll, uniquement pour les utilisateurs Premium. Sinon, pour le voir gratuitement, vous devrez attendre une semaine jusqu’à ce qu’il soit disponible.

+ À quelle heure regarder l’épisode 5 de Chainsaw Man

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 10 h 00 (10 h 00)

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 11 h 00 (11 h 00)

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 12h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 13h00 (13h00)

