Chainsaw Man : à quelle heure et comment regarder l’épisode 2 de l’anime

Animé

Le deuxième chapitre de Chainsaw Man arrive, qui a déjà laissé des commentaires positifs parmi les fans d’anime du monde entier. A partir de quand sera-t-il disponible ?

© CarteChainsaw Man : à quelle heure et comment regarder l’épisode 2 de l’anime.

Les fans d’anime ont vécu l’une des semaines qu’ils attendaient le plus depuis sa première homme à la tronçonneuse, l’adaptation du manga par Tatsuki Fujimoto, et les commentaires positifs n’ont cessé d’affluer. Le programme a été annoncé en 2020 comme une future production Mappa Studio et c’est déjà une réalité, obtenant les résultats imaginés. Cependant, ils ne font que commencer et l’épisode 2 arrive.

L’intrigue est centrée sur Denji, un adolescent qui vit avec un démon tronçonneuse nommé Pochita. En raison d’une dette que lui a laissée son père, il mène une vie misérable tout en remboursant sa dette en collectant des cadavres de démons avec Pochita. Un jour, Denji est trahi et tué. Alors que sa conscience s’estompe, il conclut un accord avec Pochita et est ressuscité en tant que « Chainsaw Man », un homme au cœur de démon.

Après une ouverture qui a de multiples références aux classiques du cinéma, le chapitre commence avec Denji et Pochita face à un démon, pour lequel ils gagneraient une grosse somme d’argent, car ils sont dans une situation financière difficile. La situation change lorsque le vieil homme qui l’a embauché mentionne que son père s’est suicidé pour ne pas payer sa dette et que le jeune homme doit récolter 700 000 yens ou il le tuera. Denji tue un démon avec une tronçonneuse et le donne au vieil homme, lui demandant de l’engager comme chasseur.

Le vieil homme emmène Denji dans une usine trompée et le tue avec une épée, ainsi que Pochita, tout en révélant qu’ils ont conclu un accord avec un démon pour augmenter leur richesse. Blessé et taillé en pièces, le jeune homme est jeté dans une décharge, mais Pochita se réveille et décide de lui donner son cœur. Une fois sorti de la benne à ordures, il combat le démon zombie et le coupe en deux. À la fin, Denji revient à la normale, mais Makima remarque qu’il n’est pas un humain et explique qu’il est possédé. Malgré cela, ils le maintiennent en vie.

+ À quelle heure et comment regarder l’épisode 2 de Chainsaw Man

épisode 2 de homme à la tronçonneusedont le titre n’a pas été dévoilé, sortira ce mardi 18 octobre et pourra être vu en Amérique latine via le service de streaming Crunchyroll, bien que seulement pour ceux qui sont des utilisateurs Premium. Sinon, il sera disponible une semaine plus tard gratuitement. Bonne nouvelle pour les fans, c’est que son horaire est convivial pour en profiter à un bon moment de la journée.

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 10h00 (10h00)

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 11h00 (11h00)

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 12h00 (12h00)

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 13h00 (01h00)

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂