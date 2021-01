Chained Echoes présente son mini-jeu de tortues avec de la musique metal

Un nouveau mini-jeu pour le titre indépendant Chained Echoes présente l’intensité des courses de tortues avec la musique de ZILF.

Peu de choses sont plus tendues dans la vie que les courses de tortues illégales. La vitesse, le conflit et l’argent en jeu me font serrer les dents à chaque fois que j’en regarde un dans un jeu vidéo. Ok, peut-être que j’exagère un peu, mais la vérité est que ce type de mini-jeu a son charme. Le même est celui que j’ai passé le plus d’heures dans Shenmue III. Quoi qu’il en soit, Pont13 sait ce qu’il fait et donc pas seulement ils ont annoncé que ce genre de divertissement va faire son chemin vers le prochain titre indépendant qu’ils sortent. Mieux que ça: Chained Echoes a mis sur un thème musical très particulier à leurs races de tortues, composé ni plus ni moins que par le groupe ZILF.

Découvrez-le dans la vidéo suivante officiellement publiée par Deck13. Ce seront les quinze secondes les plus intenses de votre journée. Selon les mots de ses compositeurs, c’est la chanson la plus ZILF qu’ils aient jamais faite.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Chained Echoes, c’est un bon moment comme les autres pour parler de ce titre indépendant prometteur. Publié par Deck13 et développé par Matthias Linda, les promesses des échos enchaînés un titre de RPG à l’ancienne Inspiré de grands classiques comme Chrono Trigger et Final Fantasy VI. Il y aura des méca, un grand monde ouvert et des mini-jeux intenses comme ces tortues dans des courses à mort. Il arrivera sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch en 2022. Vous pouvez le consulter sur sa page officielle Steam.

En attendant l’arrivée de jeux comme celui-ci, nous pouvons toujours attendre avec de grands titres inspirés de l’ère 16 bits comme le fantastique CrossCode, un incontournable pour les fans du genre RPG. La scène indépendante regorge de joyaux comme ça pour les années à venir.