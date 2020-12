Chaîne YouTube Willyrex supprimée? Oui coupable, comme vous le lisez, il semble que le youtubeur ait été victime du deck des réseaux sociaux.

Imaginez que vous ayez passé de nombreuses années à faire un type de travail et que cela soit bien valorisé. Imaginez maintenant que, du jour au lendemain, tout cela disparaît sans laisser de trace, sans aucune information. Que sera-t-il arrivé? Eh bien, de nombreux fans doivent se demander quand ils voient le Chaîne YouTube Willyrex supprimée.

Sans aucun doute, on se demande tous pourquoi, puisque le youtubeur n’a pas encore donné d’informations à ce sujet, au-delà d’un bref tweet vers six heures du matin dans lequel il semblait aussi confus que le reste de la disparition de l’un de ses canaux. Nous pouvons beaucoup théoriser à ce sujet, car YouTube était beaucoup plus strict avec les problèmes de droits d’auteur, etc.

Et il a disparu … – Willyrex (@WillyrexYT) 17 décembre 2020

Cependant, les rumeurs suggèrent que cette disparition serait donnée par le récent Cyberpunk 2077, un jeu qui, comme vous le savez, contient des scènes de violence et de sexe qui peuvent peut-être être considérées comme trop explicites pour les médias grand public. En tout cas, on ne peut qu’attendre de connaître les détails de la main du même youtubeur, qui ne reste sûrement pas les oisifs.