Chaîne de téléphones portables stylée : étuis pratiques pour smartphone à traîner

Les chaînes de téléphonie mobile sont très à la mode en ce moment. Ils ne sont pas seulement particulièrement pratiques, ils sont aussi très élégants. Vous souhaitez également acheter une chaîne de téléphonie mobile pour votre smartphone iPhone ou Android ? Alors ces produits pourraient vous intéresser.

Il faut faire attention à ça Les chaînes de téléphonie mobile sont disponibles auprès d’innombrables fournisseurs et dans différents modèles. Par conséquent, avant d’acheter, assurez-vous que la taille de la chaîne de téléphonie mobile correspondante correspond à votre smartphone.

Avec une chaîne de téléphonie mobile, votre smartphone est toujours à portée de main. Il est suspendu à un cordon à peu près à la hauteur des hanches. Vous pouvez porter la chaîne de téléphone portable en collier ou sur votre épaule. Grâce à une coque, votre smartphone est également bien protégé. Les chaînes de téléphonie mobile sont disponibles en différents modèles et couleurs. Le principe des chaînes de téléphonie mobile est simple : le smartphone est d’abord inséré dans l’étui fourni. Ensuite, la chaîne est tirée à travers des boucles ou des anneaux et vous pouvez accrocher votre téléphone portable autour de votre cou.

Chaînes de téléphonie mobile par Xouxou



Les produits de la marque berlinoise Xouxou sont considérés comme l’original parmi les chaînes de téléphonie mobile. Vous pouvez choisir entre de nombreux modèles et variantes. Votre smartphone est suspendu en toute sécurité dans un étui transparent sur un cordon. L’avantage : les gouttes de pluie et la saleté ne gênent pas le cordon. Les couleurs incluent PEncre, noir, vert émeraude et bleu marine disponibles.

Chaînes de téléphonie mobile de Mtb More Energy



Les chaînes de téléphonie mobile chics de Mtb More Energy ont un gros avantage : elles sont compatibles avec de nombreux smartphones de différents fabricants : par exemple avec Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo et Oppo. Les couleurs du bracelet incluent l’or rose,

Disponible en noir et turquoise. Avantage : La longueur de la chaîne peut être ajustée sur Mtb More Energy. Vous ne voulez pas de cordon ? Ensuite, vous pouvez également choisir une chaîne en métal.

Chaînes de téléphonie mobile Jamcover



Avec les chaînes de téléphone portable Jamcover, vous pouvez choisir entre une sangle en polyester souple ou des perles en plastique. Sur l’étui fourni, vous trouverez un mousqueton qui garantit que la chaîne est solidement fixée. En ce qui concerne les couleurs, vous pouvez choisir entre le rose, le bleu, le noir, la menthe, le blanc et le violet. Les chaînes de téléphonie mobile Jamcover conviennent également aux smartphones de différents fabricants : par exemple Nokia, Motorola ou Realme.

Chaînes de téléphonie mobile par Artwizz



Les élégantes chaînes de téléphonie mobile d’Artwizz sont disponibles pour certains modèles d’iPhone, Samsung Galaxy et Huawei. Au dos de la housse de protection noire fournie, il y a même un petit compartiment pour une carte – comme c’est pratique. La chaîne de téléphone portable est une sangle de transport en polyester à motifs noir et blanc mat qui passe à travers deux boucles sur la housse de protection.

Chaînes de téléphonie mobile de Valentina



Les chaînes de téléphonie mobile pratiques de Valenta conviennent à de nombreux smartphones d’Apple, Samsung ou Google. Le cordon est une chaîne en nylon souple qui s’attache à une boucle sur le boîtier avec un mousqueton en métal. Le collier est disponible dans les couleurs noir, bleu, gris, rose et violet. L’étui du smartphone est en cuir synthétique.