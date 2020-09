"Chadwick Boseman: un hommage pour un roi": Spécial maintenant sur Disney +

Il y a une semaine, la nouvelle de la mort de la star de “Black Panther” Chadwick Boseman a secoué le monde. Quelques jours plus tard, le diffuseur américain ABC a publié une émission spéciale de 40 minutes intitulée “Chadwick Boseman: un hommage pour un roi”, qui commémorait la vie et l’impact de la star hollywoodienne. Désormais, les fans en dehors des États-Unis ont également l’occasion de voir l’honneur de Boseman.

“Chadwick Boseman: A Tribute for a King” est désormais disponible sur Disney +, comme l’a annoncé la société de souris via Twitter.

L’héritage de Chadwick Boseman honoré

Les fans peuvent trouver le spécial sur la page “Black Panther” sur Disney +. Ici, il est répertorié sous les caractéristiques spéciales. “Un hommage pour un roi” est animé par Robin Roberts et, selon Disney, célèbre et honore “la vie, l’héritage, la carrière et l’empreinte culturelle que Chadwick a laissé devant et hors des caméras.” Les célébrités, les politiciens et les fans du monde entier ont également leur mot à dire. Les confidents et collègues donnent également un aperçu de l’état de santé de l’acteur.

La star hollywoodienne a donné vie à des rôles emblématiques

Ce n’est qu’à sa mort le 28 août que l’on a appris que Chadwick avait eu un cancer du côlon il y a quatre ans. Avec cela, le Californien a terminé presque toutes ses apparitions en tant que héros de Marvel T’Challa alors qu’il combattait le cancer. En plus du roi MCU, il a joué d’autres rôles emblématiques tels que Jackie Robinson, le premier joueur de baseball afro-américain, dans “42 – The True Tale of a Sports Legend” et l’icône de la musique James Brown dans “Get on Up”.