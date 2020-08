Chadwick Boseman, star de Black Panther, décède à 43 ans

L’acteur n’a pas vaincu le cancer du côlon diagnostiqué en 2016; a combattu en privé tout ce temps

Personne ne s’y attendait, et ce n’est pas surprenant: la mort de Chadwick Boseman a pris tout le monde au dépourvu car il n’avait pas été publiquement confirmé que le l’acteur a souffert d’un cancer du côlon qu’il combat depuis 2016. Mais la maladie est avec lui après ça cette année-là a reçu un diagnostic de stade III, et au fil des années, malgré les opérations continues et la chimiothérapie, évoluer vers un stade IV complexe dans lequel la métastase s’est propagée.

De nombreux adeptes de l’interprète ont déjà réalisé il y a quelques mois le apparence physique détériorée qui a montré, bien que personne n’imaginait que cela était dû à une tumeur colorectale. Bien sûr, comme l’explique la famille à travers une déclaration, Chadwick Boseman a participé à sept projets pendant qu’il subissait une intervention chirurgicale ou a dû recevoir ses doses de chimiothérapie: un exemple de lutte et de force qu’il a réalisé avec Panthère noire lutter pour la visibilité de la culture noire dans l’industrie hollywoodienne.

“Chadwick Elle a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant. Depuis Marshall jusqu’à ce que Da 5 Bloods, le fond noir de Ma Rainey de August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie“, a expliqué la famille dans ce message. Repose en paix, Chadwick Boseman.

