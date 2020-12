Chadwick Boseman sera honoré en tant que héros des âges aux MTV Movie & TV Awards

Chadwick Boseman sera récompensé à titre posthume avec le prix Hero of the Ages en tant que MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time Special. Très connu pour avoir incarné le roi T’Challa dans Panthère noire et le Avengers films, Boseman sera présenté avec l’honneur par ses co-stars du MCU Robert Downey Jr. et Don Cheadle. Selon MTV, l’honneur du héros des âges est décerné à une star «dont l’héroïsme à l’écran n’a été surpassé que par le véritable héros qu’ils étaient hors écran».

Vanessa Hudgens accueille l’événement, qui honorera également les plus grands moments de l’histoire du cinéma et de la télévision. Certaines des autres catégories annoncées destinées à reconnaître le plus grand de tous les temps lors de la spéciale de 90 minutes incluent Légendaire, Lip Lock, Scream Queen, Comedy Giant, Dance Your A ** Off, Heartbreaking Break-Up, Zero to Hero, She- Ro et Dynamic Duo.

🍿@Vanessa Hudgens se prépare à héberger #MTVAwards: Le plus grand de tous les temps où nous célébrerons les plus grands moments de l’histoire du cinéma et de la télévision 💫 Accordez DIMANCHE à 20h le @MTV pour voir qui sera couronné comme LE PLUS GRAND dans chacune de ces catégories et bien plus encore🐐 pic.twitter.com/NcTLItSz2t – Prix du cinéma et de la télévision (@MTVAwards) 1 décembre 2020

« C’est une nuit avec les plus grandes stars, les plus grandes performances et les meilleurs aperçus », déclare Hudgens dans une publicité vidéo pour l’événement. « Ça va être plus que génial, et qu’est-ce qui est plus grand que ça? Littéralement rien. »

D’autres lauréats ont annoncé être honorés aux côtés de Chadwick Boseman au Le meilleur de tous les temps spécial incluent Kevin Bacon, Drew Barrymore, Kristen Bell, Selma Blair, Jamie Lee Curtis, Gal Gadot, Sarah Michelle Gellar, Kevin Hart, Adam Sandler, Jason Segel et William Zabka.

Joindre Robert Downey Jr. et Don Cheadle comme présentateurs sont Jacon Bertrand, Neve Campbell, Sofia Carson, Sabrina Carpenter, Lily Collins, Chelsea Handler, Derek Hough, Peyton List, Xolo Maridueña, David Spade et Maddie Ziegler. De plus, il y aura des performances musicales de Sia et Steve Aoki avec Travis Barker.

La nouvelle de Boseman obtenant l’honneur du héros des âges vient quelques jours à peine après ce qui aurait été le 44e anniversaire de l’acteur décédé. En août, Boseman est décédé après avoir lutté contre le cancer depuis 2016, et parce que Boseman avait gardé son état privé, sa mort a été un choc pour ses fans et ses collègues. En plus d’apparaître comme un personnage de super-héros inspirant dans le MCU, Boseman était également connu pour ses singeries héroïques derrière la caméra, qui comprennent des visites à des enfants malades dans les hôpitaux tout en combattant sa propre maladie mortelle.

En plus de Panthère noire, certains des autres rôles de film les plus célèbres de Boseman incluent jouer la légende du baseball Jackie Robinson dans 42, Thurgood Marshall dans le biopic Marshall, chanteur emblématique James Brown dans Montez, et Stormin ‘Norm dans Spike Lee’s Da 5 Bloods. Son dernier rôle au cinéma sera vu le mois prochain dans le film Netflix Fond noir de Ma Rainey, qui co-interprète Boseman aux côtés de Viola Davis, Colman Domingo, Glynn Turman et Michael Potts. Le film commence à être diffusé sur Netflix le 18 décembre.

le MTV Movie & TV Awards: le plus grand de tous les temps sera diffusé le dimanche 6 décembre à 20 h HE / PT sur MTV. Bruce Gillmer, Wendy Plaut et Vanessa Whitewolf de MTV avec le co-fondateur de Den of Thieves Jesse Ignjatovic et Barb Bialkowski seront les producteurs exécutifs. Jackie Barba et Alicia Portugal supervisent la production et Lisa Lauricella est responsable des talents musicaux. Cette nouvelle nous vient de MTV.

