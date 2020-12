Chadwick Boseman restera dans les mémoires comme un héros dit Viola Davis, co-star du fond noir de Ma Rainey

Suite à la mort tragique de Panthère noire Chadwick Boseman, la communauté des cinéastes a fait l’éloge et honoré l’acteur, avec son Fond noir de Ma Rainey La co-vedette Viola Davis a déclaré que Boseman restera dans les mémoires comme un héros, et pas seulement parce qu’il en a joué un à l’écran. Tout en discutant de la prochaine sortie de Netflix, Davis a parlé avec tendresse de l’acteur tristement parti et a rendu hommage à ce qui sera sûrement un héritage durable.

« Je pense qu’il restera dans les mémoires comme un héros. Il y a une partie du public qui va associer cela à Black Panther; je ne le fais pas. J’associe cela à son authenticité, surtout au milieu d’une profession qui peut parfois être nul. C’était une personne qui vivait une vie plus grande qu’eux. Je pense que son héritage, son œuvre, son intégrité, va influencer les générations à venir. «

Chadwick Boseman tragiquement décédé le 28 août à l’âge de 43 ans à peine après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon que l’acteur avait décidé de garder secret. La bravoure de Boseman face à des circonstances aussi éprouvantes témoigne certainement de son héroïsme, et cela restera dans les mémoires tout aussi fortement que ses rôles de héros cinématographiques. Boseman est mort entouré de sa femme et de sa famille et a été inhumé au cimetière de l’église baptiste du bien-être à Belton, en Caroline du Sud, à environ 18 km de sa ville natale d’Anderson.

Les co-stars de Boseman’s Marvel, Robert Downey Jr et Don Cheadle, ont également récemment rendu hommage à l’acteur décédé aux MTV Movie and TV Awards, où il a été honoré du prix Hero for the Ages. Boseman « incarnait vraiment ce que signifiait être un super-héros », a déclaré Downey Jr pendant l’événement, Cheadle faisant écho à ces sentiments en disant: « il avait un pouvoir incroyable d’unifier les gens grâce à leur amour pour son travail et à son respect pour lui en tant que personne. »

Fond noir de Ma Rainey mettra en vedette la performance finale de Boseman et est une adaptation de la pièce du même nom d’August Wilson. Le synopsis officiel de Netflix lit; « Les tensions et les températures montent au cours d’une session d’enregistrement de l’après-midi dans les années 1920 à Chicago, alors qu’un groupe de musiciens attend l’artiste pionnier, la légendaire Mother of the Blues, Ma Rainey (lauréate d’un Oscar Viola Davis). Vers la fin de la séance, la Ma intrépide et fougueuse s’engage dans une bataille de volontés avec son manager et producteur blanc pour le contrôle de sa musique. Alors que le groupe attend dans la salle de répétition claustrophobe du studio, l’ambitieux trompettiste Levee (Chadwick Boseman) – qui a un œil sur la petite amie de Ma et est déterminé à revendiquer sa propre revendication sur l’industrie de la musique – pousse ses collègues musiciens dans une éruption d’histoires révélant des vérités. cela changera à jamais le cours de leur vie. «

Le film attire déjà le buzz des récompenses pour Davis et Boseman, le géant du streaming prévoyant d’honorer l’acteur à sa manière en faisant campagne pour que la performance de Boseman soit reconnue pour l’Oscar du meilleur acteur dans une catégorie de rôle principal lors de la saison des récompenses. Les premiers avis pour Fond noir de Ma Rainey récemment abandonné, louant les deux performances centrales ainsi que l’importance culturelle du film.

Réalisé par George C. Wolfe et écrit par Ruben Santiago-Hudson, Fond noir de Ma Rainey est produit par Denzel Washington, Todd Black et Dany Wolf, et met en vedette Viola Davis et Chadwick Boseman, avec Glynn Turman, Colman Domingo et Michael Potts dans des rôles de soutien. Fond noir de Ma Rainey sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 18 décembre. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Guardian.

