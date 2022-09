Chadwick Boseman remporte un Emmy à titre posthume pour son rôle dans Et si…?

L’acteur Chadwick Boseman Il vient de remporter un Emmy Award à titre posthume pour son rôle dans la série animée de Disney+ »Et qu’est-ce qui se passerait si…? ». la femme de Chadwick, Taylor Simone Ledward, était chargé d’accepter le prix en son nom pour l’incroyable performance de l’acteur dans la série. Dans son discours d’acceptation, il en a profité pour dire ce qui suit :

« Quand j’ai appris que Chad était nominé pour ce prix, j’ai commencé à penser à tout ce qui se passait quand il enregistrait, à tout ce qui se passait dans le monde et dans notre monde et j’étais juste en admiration devant son engagement et sa dévouement. .. Et quel moment magnifiquement aligné c’est vraiment que l’une des dernières choses sur lesquelles il travaillerait ne serait pas seulement de revisiter un personnage qui était si important pour lui, sa carrière et le monde, mais aussi pour que ce soit un exploration de quelque chose de nouveau, plonger dans un nouveau futur potentiel.

»What If…? » était le dernier projet auquel Boseman a participé, reprenant le rôle de T’Challa, mieux connu sous le nom de Black Panther. Dans la série animée, il a donné vie à une variante différente du commandant Wakanda, capturant à nouveau l’esprit du personnage avec lequel tout le monde a été émerveillé par son apparition dans l’univers cinématographique de merveille.

Taylor a poursuivi son discours en ajoutant : « Vous ne pouvez pas comprendre votre objectif si vous n’êtes pas prêt à demander : « Et si ? » À moins que vous ne soyez prêt à dire : « Et si l’univers conspire en mon nom ? Et si c’était moi?’ Merci beaucoup pour cet honneur, Chad serait très honoré et je suis honoré en son nom. »

Chadwick Boseman a fait ses débuts dans le MCU avec le film »Captain America : Civil War », et est apparu quatre fois en tant que T’Challa dans »Black Panther », Avengers : Infinity War » et »Avengers : Endgame ». ‘. Les acteurs et l’équipe des projets Marvel, ainsi que le président Kévin FeigIls ne savaient pas que l’acteur avait reçu un diagnostic de cancer du côlon, car son état n’a jamais été rendu public.

L’acteur est décédé le 28 août 2020 entouré de sa femme et de sa famille. Son départ a été une énorme perte pour tous les fans de Marvel, car le prochain film » Black Panther: Wakanda Forever » servira d’hommage au tour de Boseman en tant que T’Challa.

La protagoniste Lupita Nyong’o, a expliqué comment la suite a changé son histoire après la mort de l’acteur. « La façon dont le réalisateur Ryan Coogler a remodelé le deuxième film est très respectueuse de la perte que nous avons tous vécue en tant que distribution et en tant que monde. Il semble donc spirituellement et émotionnellement juste de le faire. Et j’espère que ce que nous espérons est de revenir pour être ensemble et honorer ce qui a commencé avec nous et garder sa lumière à travers cela. Parce que Chadwick nous a laissé beaucoup de lumière dans laquelle nous allons encore nous baigner. Je le sais pertinemment.

»Black Panther : Wakanda Forever » est prévu pour le 11 novembre.