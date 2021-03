Chadwick Boseman remporte le prix du choix des critiques du meilleur acteur

Chadwick Boseman a reçu le Critics ‘Choice Award du meilleur acteur pour sa performance dans le drame Netflix Fond noir de Ma Rainey. La 26e édition des Critics Choice Awards a eu lieu dimanche soir, l’événement célébrant une fois de plus les meilleurs exemples du grand et du petit écran, ce qui a permis à Boseman de recevoir son deuxième prix posthume de la saison des récompenses.

Nominé pour le meilleur acteur aux côtés de Chadwick Boseman étaient Ben Affleck pour Le chemin du retour, Riz Ahmed pour Son du métal, Tom Hanks pour Nouvelles du monde, Anthony Hopkins pour Le père, Delroy Lindo pour Da 5 sangs, Gary Oldman pour Manket Steven Yeun pour Minari. Avec le meilleur acteur, Boseman a également été nominé dans la catégorie Meilleur second rôle masculin pour son rôle dans le réalisateur Spike Lee. Da 5 sangs. En fin de compte, le prix du meilleur second rôle est allé à Boseman’s Panthère noire co-star Daniel Kaluuya pour sa puissante performance dans Judas et le Messie noir.

Le prix Critics ‘Choice du meilleur acteur marque le deuxième prix majeur décerné à la défunte star de Marvel, avec son rôle dans Fond noir de Ma Rainey ayant déjà reçu le Golden Globe de la meilleure performance d’un acteur dans un film dramatique. La performance finale de Boseman a suscité des éloges universels et remportera certainement de nombreux autres prix avant la fin de la saison. Ce soir, comme la semaine dernière, sa femme Taylor Simone Ledward a accepté le prix en son nom.

Sorti par Netflix en novembre de l’année dernière, Fond noir de Ma Rainey met en vedette Chadwick Boseman dans le rôle du trompettiste talentueux mais trop confiant, Levee Green. Basé sur la pièce du même nom d’August Wilson, le film détaille les tensions et les températures qui augmentent au cours d’une session d’enregistrement de l’après-midi dans les années 1920 à Chicago, alors qu’un groupe de musiciens attend l’interprète pionnier, la légendaire Mother of the Blues, Ma Rainey. (Lauréate d’un Oscar Viola Davis). Vers la fin de la séance, la Ma intrépide et fougueuse s’engage dans une bataille de volontés avec son manager et producteur blanc pour le contrôle de sa musique. Alors que le groupe attend dans la salle de répétition claustrophobe du studio, l’ambitieux trompettiste Levee (Chadwick Boseman) – qui a un œil pour la petite amie de Ma et est déterminé à revendiquer sa propre revendication sur l’industrie de la musique – pousse ses collègues musiciens dans une éruption d’histoires révélant des vérités. cela changera à jamais le cours de leur vie.

Réalisé par George C. Wolfe et écrit par Ruben Santiago-Hudson, Fond noir de Ma Rainey a déjà vu le film lui-même et les interprètes centraux Boseman et Viola Davis nominés pour une variété de distinctions.

Chadwick Boseman est décédé tragiquement le 28 août à l’âge de 43 ans à peine après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon que l’acteur avait décidé de garder secret. La bravoure de Boseman face à des circonstances aussi éprouvantes est certainement un témoignage de son héroïsme, et cela restera dans les mémoires tout aussi fortement que ses rôles de héros cinématographiques. Boseman est mort entouré de sa femme et de sa famille et a été inhumé au cimetière de l’église baptiste du bien-être à Belton, en Caroline du Sud, à environ 18 km de sa ville natale d’Anderson. Cela nous vient des Critics ‘Choice Awards 2021.

