Chadwick Boseman remporte à titre posthume sa toute première nomination aux Oscars

Chadwick Boseman a été officiellement nominé pour le meilleur acteur aux Oscars cette année pour son rôle dans Fond noir de Ma Rainey. En plus de l’annonce marquant la toute première nomination aux Oscars de Boseman, cela fait également de l’acteur décédé le septième artiste à être nominé à titre posthume dans les catégories Meilleur acteur ou Acteur de soutien de l’histoire des Oscars.

Dans le passé, Peter Finch a remporté à titre posthume le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film de 1976 Réseau. Le Chevalier Noir La star Heath Ledger a également remporté à titre posthume le meilleur second rôle masculin pour sa performance mémorable en tant que Joker. Finch avait déjà été nominé pour Dimanche Dimanche sanglant pendant que Ledger était en place pour montagne de Brokeback, mais ni l’un ni l’autre n’avait remporté la victoire à ces occasions.

La légende hollywoodienne James Dean a également été nominé deux fois pour le meilleur acteur après sa mort en 1955, avec un pour Est de Eden et un autre pour Géant. Spencer Tracy, deux fois lauréat d’un Oscar, a ensuite été nominé pour Devinez qui vient dîner après sa mort en 1967. Les autres acteurs nominés aux Oscars à titre posthume incluent Ralph Richardson pour Greystroke: La légende de Tarzan, le seigneur des singes et Massimo Troisi pour Il Postino.

Boseman est décédé après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon en août de l’année dernière. À l’époque, la nouvelle était un choc énorme car Boseman avait gardé sa maladie privée. Il avait été tellement optimiste quant à vaincre la maladie qu’il avait même signé pour apparaître dans Panthère noire 2. La première Panthère noire avait fait de Boseman une superstar internationale, bien que cela lui ait valu une reconnaissance ailleurs, il n’était pas prêt pour les Oscars basés sur ce film.

Beaucoup diraient que la nomination aux Oscars de Boseman a été longue à venir. Il a également été célébré pour ses performances acclamées dans d’autres films comme 42, Montez, et Marshall, tout ce qui aurait dû le mettre également dans la conversation sur les Oscars.

Réalisé par George C. Wolfe, Fond noir de Ma Rainey met en vedette Viola Davis dans le rôle de la chanteuse de blues Ma Rainey avec Boseman en tant que membre du groupe Levee Green. Un film universellement salué, il est en lice pour cinq prix aux Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Davis aux côtés du meilleur acteur pour Boseman. L’American Film Institute a également nommé Fond noir de Ma Rainey comme l’un des dix meilleurs films de 2020.

Pour le même rôle, Chadwick Boseman a également remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique le mois dernier. À l’époque, la veuve de l’acteur, Taylor Simone Ledward, a accepté le prix en son nom. Dans son discours de remerciement, Taylor a déclaré à propos de Chadwick: « Il remercierait Dieu. Il remercierait ses parents. Il remercierait ses ancêtres pour leurs conseils et leurs sacrifices. Il dirait quelque chose de beau. Quelque chose d’inspirant. »

De plus, Boseman a remporté le prix du meilleur acteur aux Critics ‘Choice Awards plus tôt ce mois-ci. Sur la base de cette trajectoire, il semblerait que ses chances de remporter le prestigieux Oscar aux Oscars cette année soient également très élevées. Nous pouvons voir qui gagne lorsque les Oscars seront diffusés à partir de 20h30 HE / 17h30 PT le 25 avril 2021, sur ABC et ABC.com.

Sujets: Oscars, Ma Raineys Black Bottom, Netflix, Streaming