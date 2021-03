Chadwick Boseman rejoint un groupe d’acteurs sélectionnés avec des nominations aux Oscars à titre posthume

Chadwick Boseman nous a toujours surpris et ravis. Mais c’était en quelque sorte ne pas une surprise de se réveiller lundi matin et de constater que l’acteur, décédé en août 2020 d’un cancer du côlon à tout juste 43 ans, avait remporté sa première nomination aux Oscars pour «Ma Rainey’s Black Bottom».

Ses co-stars savaient déjà qu’il était un talent rare: « Dès l’instant où nous nous sommes rencontrés, j’ai adoré Chadwick Boseman », a écrit sa co-star de « Black Panther » Letitia Wright dans British Vogue. « J’ai entendu Dieu parler à mon cœur, qu’il serait mon frère et que je devais l’aimer comme tel. »

Chadwick Boseman dans «Ma Rainey’s Black Bottom» et Heath Ledger dans «The Dark Knight». Getty Images

Mais lundi, Boseman est devenu un autre type d’acteur rare: il n’est que l’un des huit artistes au total à avoir remporté des Oscars à titre posthume, et le premier acteur noir à le faire. Maintenant, seules deux de ces nominations posthumes ont déjà conduit à l’Oscar. Mais nous pensons qu’il y a de bonnes chances que le trompettiste de jazz passionné et compliqué de Boseman ait une chance de faire de lui le troisième, alors jetons un coup d’œil au club qu’il a maintenant rejoint, qui comprend des sommités de Spencer Tracy à Heath Ledger:

Jeanne Eagels a été le premier acteur (et jusqu’à présent la seule femme) à être aussi honoré, bien qu’elle n’ait pas réellement obtenu de «nomination» officielle, explique Variety. « The Letter » (1929) la présente comme une femme solitaire qui tue son ex; Eagels est décédé à 39 ans peu de temps après la fin de la production du film. À cette époque, les candidatures étaient examinées par un jury privé et elle a perdu le prix au profit de Mary Pickford dans «Coquette».

Massimo Troisi dans « Il Postino » et Jeanne Eagels sur l’affiche de « The Letter ». Getty Images

Plus de deux décennies et demie se sont écoulées avant qu’un autre acteur décédé ne soit nominé; cette fois, James Dean (qui n’a joué que dans trois films avant de mourir dans un accident de voiture en 1955 à 24 ans) a été nominé pour « East of Eden » (1955) et l’année suivante pour « Giant » (1956). Les deux rôles l’ont présenté comme le solitaire qui a rejeté la convention, et il a d’abord perdu contre Ernest Borgnine pour «Marty» et l’année suivante contre Yul Brynner pour «Le roi et moi».

James Dean dans « Giant » et « East of Eden ». Getty Images

Spencer Tracy, considéré comme l’un des plus grands d’Hollywood de l’âge d’or, avait déjà été nominé huit fois pour un Oscar et avait remporté deux prix lorsqu’il est apparu dans « Guess Who’s Coming to Dinner » (1967) en tant que père dont la fille s’est fiancée à un noir. homme (Sidney Poitier). Tracy est décédé d’une crise cardiaque, à l’âge de 67 ans, quelques jours après avoir terminé le tournage. Mais il a perdu le prix lorsque Rod Steiger a gagné pour «Dans la chaleur de la nuit».

En 1977, un acteur posthume a finalement remporté un Oscar, alors que Peter Finch a remporté le prix du meilleur acteur pour « Network » (1976) en tant que présentateur de nouvelles qui claque et dit à son public en direct: « Je suis aussi fou que l’enfer et je ‘ Je ne vais plus supporter ça. » Il est décédé à l’âge de 60 ans deux mois après la première du film.

Peter Finch dans « Network » et Spencer Tracy (avec Katharine Houghton et Katharine Hepburn) dans « Devinez qui vient dîner? » Getty Images

Au cours des années suivantes, les acteurs posthumes sont devenus un peu plus courants en tant que nominés: Ralph Richardson a été nominé pour l’acteur de soutien dans « Greystoke: La légende de Tarzan, Seigneur des singes », mais est mort avant l’ouverture du film, à l’âge de 80 ans; il a perdu contre Haing S. Ngor dans « The Killing Fields ». Et Massimo Troisi, co-scénariste et star de « Il Postino » (1995) a remporté plusieurs nominations posthumes aux Oscars (acteur et scénario adapté). Il est décédé le lendemain de la fin de son rôle de postier d’une crise cardiaque, à l’âge de 41 ans, mais il a perdu les deux nominations. Nicolas Cage a remporté le prix d’acteur cette année-là pour «Leaving Las Vegas».

Peut-être mieux connu pour un prix posthume dans cette génération en dehors de Boseman est Heath Ledger, qui a joué dans « The Dark Knight » (2008) en tant que Joker vraiment terrifiant. Il est décédé d’une surdose accidentelle de médicaments sur ordonnance à l’âge de 28 ans, des mois après avoir terminé le rôle. Non seulement ça, il a gagné, faisant de lui le deuxième candidat posthume à remporter un tel prix; son père, sa sœur et sa mère ont accepté le prix de second rôle.

