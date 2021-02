Chadwick Boseman reçoit une nomination posthume aux Golden Globes

Ce matin, les nominations pour la 78e édition du «Golden Globe Awards», Une cérémonie au cours de laquelle chaque année le Association de la presse étrangère aux États-Unis, il récompense le prix le plus remarquable du cinéma et de la télévision, l’une des sections les plus remarquables étant la nomination posthume de Chadwick Boseman.

L’acteur a été considéré pour le prix dans la catégorie « Meilleure performance d’un acteur dans un film dramatique”Pour son interprétation du trompettiste de jazz Digue dans « Fond noir de Ma Rainey« , Bande produite par Netflix qui a également nommé l’actrice Viola Davis, caractère du titre de la bande.

La nomination a une saveur douce-amère pour les fans de l’acteur non seulement parce que c’est sa dernière apparition à l’écran avant sa mort subite l’été dernier. C’est aussi dû au fait que les critiques spécialisés n’ont pas tardé à souligner lors de la première du film qu’il s’agissait de la meilleure performance d’acteur de Boseman de toute sa carrière.

Sur la bande, Boseman joue Leeve, un jeune trompettiste de jazz talentueux désireux de conquérir le monde par son charisme et sa facilité d’expression, armes qu’il considère comme essentielles pour exceller dans «un monde nommé aux Blancs». Bientôt, ses camarades de groupe, plus âgés et plus expérimentés que lui, feront comprendre que tout n’est pas aussi facile qu’il y paraît.

L’approximation de Boseman Son personnage oscille entre charisme et charlatanisme et se révèle ensuite comme un jeune homme profondément enragé contre le statu quo dans la société, révélant un monologue terrifiant de son expérience face à la suprématie blanche dans son enfance.

« Fond noir de Ma Rainey«À la fin, il n’est pas seulement présenté à propos d’une grande histoire sur l’ego et l’autodestruction à cause de cela. C’est un témoignage visuel de l’énorme talent que cet acteur possédait au-delà de son travail avec Studios Marvel. Si vous le souhaitez, vous pouvez lire notre critique ici.

Chadwick Boseman Il est décédé le 28 août après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, qui a été tenu à l’écart du consentement du public jusqu’au moment de sa mort. Les producteurs de « Panthère noire 2Ils confirmeraient des semaines plus tard que le film n’emploiera pas un autre acteur pour prendre son rôle de T’Challa.