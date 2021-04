Chadwick Boseman: Portrait of an Artist Trailer explore la vie de Black Panther Star

Netflix a publié une bande-annonce pour son prochain documentaire sur la vie et le travail de feu Chadwick Boseman, qui ne sera disponible que pour une durée limitée. Titré Chadwick Boseman: Portrait d’un artiste, le projet rendra hommage à l’acteur, décédé l’année dernière après une bataille privée contre le cancer du côlon, et comportera des entretiens avec une foule de A-listers, chacun d’eux ayant été influencé d’une manière ou d’une autre par le Panthère noire Star.

Synopsis officiel de Netflix pour Chadwick Boseman: Portrait d’un artiste «Chadwick Boseman: Portrait of an Artist» est un regard intime sur l’incomparable talent artistique de l’acteur nominé aux Oscars et le processus d’acteur qui a influencé ses performances transformatrices. Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, George C. Wolfe, Branford Marsalis, Phylicia Rashad et bien d’autres nous emmènent dans les coulisses pour explorer l’extraordinaire engagement de Boseman envers son métier. «

Ceux qui sont interviewés pour Netflix Portrait d’un artiste projet comprend Boseman Fond noir de Ma Rainey co-stars Viola Davis, Glynn Turman et Taylour Paige, aux côtés du réalisateur George C. Wolfe. Parmi les autres créatifs participant au projet figurent Danai Gurira, Brian Helgeland, Reginald Hudlin, Spike Lee, Phylicia Rashad et Denzel Washington, entre autres.

Devenu rapidement synonyme de sa performance en tant que Marvel Panthère noire, Chadwick Boseman est malheureusement décédé le 28 août à l’âge de 43 ans, après avoir secrètement combattu le cancer du côlon au cours des quatre dernières années. L’acteur avait décidé de garder ses problèmes de santé secrets, même de personnes comme Panthère noire réalisateur Ryan Coogler et Marvel Studios.

Chadwick Boseman: Portrait d’un artiste arrive avant les Oscars, au cours desquels Boseman semble de plus en plus susceptible de se voir décerner à titre posthume la meilleure performance d’un acteur dans un rôle principal pour Fond noir de Ma Rainey. Jusqu’à présent, l’acteur a remporté le Golden Globe de la meilleure performance d’un acteur dans un film – Drame pour Ma Rainey, ainsi qu’un Screen Actors Guild Award, un Gotham Award, un Critic’s Choice Award, et a été nominé pour la Bafta du meilleur acteur principal.

L’épouse de l’acteur, Simone Ledward Boseman, a accepté les prix en son nom et en a profité pour plaider en faveur des dépistages précoces du cancer. «Les Noirs de ce pays sont 20% plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer du côlon et 40% plus susceptibles d’en mourir», a-t-elle déclaré lors de son discours aux NAACP Awards. « L’âge pour le dépistage de routine a récemment été abaissé à 45 ans, donc si vous avez 45 ans ou plus, faites-vous dépister. Ne remettez pas plus longtemps, faites-vous dépister. »

Chadwick Boseman: Portrait d’un artiste ne sera disponible sur Netflix que pour une durée limitée, débutant le 17 avril à minuit, heure du Pacifique. Il restera ensuite sur le service pendant 30 jours avant d’être supprimé. Fond noir de Ma Rainey est maintenant disponible en streaming sur Netflix et raconte l’histoire d’une chanteuse de blues pionnière, Ma Rainey, et de son groupe qui se réunissent dans un studio d’enregistrement à Chicago en 1927.

Sujets: Netflix