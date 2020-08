Chadwick Boseman: Pleurer la star de “Black Panther”

30/08/2020 20h50

Choc et chagrin aux États-Unis et bien au-delà: l’acteur hollywoodien Chadwick Boseman meurt d’un cancer à l’âge de 43 ans seulement.

L’adaptation de bande dessinée “Black Panther” a finalement fait de lui une star – et une figure de héros, en particulier pour les Afro-Américains.

Avec son rôle principal en tant que fils du roi T’Challa dans le film de super-héros «Black Panther», il est devenu mondialement connu – et finalement une figure d’identification à l’époque de «Black Lives Matter». Aujourd’hui, l’acteur afro-américain Chadwick Boseman est décédé d’un cancer à l’âge de 43 ans seulement, comme sa famille l’a annoncé vendredi soir “avec une douleur incommensurable”.

Souffrant d’un cancer depuis 2016

En conséquence, l’acteur, né à Anderson / Caroline du Sud en 1976, souffre d’un cancer du côlon depuis 2016. Il est mort avec sa famille dans sa maison. L’équipe de conférenciers de Boseman a confirmé la mort de l’acteur au journal cinématographique “Variety”. La famille a dit qu’il était un “vrai combattant” et qu’il faisait encore des films tout en subissant une chirurgie et une chimiothérapie.

La nouvelle a provoqué une grande consternation et tristesse parmi les collègues et les fans samedi. Le premier candidat noir au poste de vice-président américain, le démocrate Kamala Harris, a écrit sur Twitter: «Heartbroken. Mon ami et acolyte Chadwick Boseman était brillant, gentil, éduqué et humble. Il est parti trop tôt, mais sa vie a fait la différence. »Une photo, évidemment l’une des dernières de Boseman, montre Harris en train de se serrer dans ses bras et de rire avec l’acteur – devant l’affiche Freedom For Immigrants!

Chadwick Boseman, “un homme incroyable”

Halle Berry, qui en 2002 est devenue la première actrice afro-américaine à recevoir l’Oscar du meilleur rôle principal, a décrit Boseman comme un “homme incroyable avec un talent incommensurable qui a pris la vie malgré toutes les difficultés personnelles.” La lauréate d’un Oscar, Brie Larson, a publié un cœur rouge brisé: «Vous nous manquerez et vous ne serez jamais oublié.» L’acteur à succès Dwayne Johnson a également pleuré: «Reposez-vous amoureux, frère. Merci pour votre lumière et pour le partage de votre talent avec le monde. »L’animatrice de télévision populaire Oprah Winfrey a souligné que Boseman« nous a montré tant de choses entre la chirurgie et la chimio ».

C’était le plus grand honneur de sa carrière de donner vie au personnage principal T’Challa dans “Black Panther”, a dit la famille de Boseman. Cette adaptation de bande dessinée spectaculaire et sensationnellement réussie de 2018 a été le premier film de super-héros avec presque exclusivement des acteurs noirs devant et derrière la caméra.

Les films de Boseman

Les gens ont “soif de telles images, soif d’un super-héros noir”, a déclaré Boseman il y a deux ans à propos de l’impact de “Black Panther” et de son monde de science-fiction dans un pays africain appelé Wakanda entre l’amour de la nature et la plus haute technologie. Le célèbre magazine américain «The New Yorker» a fait l’éloge du film pour avoir fusionné «le monde imaginaire de Marvel avec l’histoire du monde, la politique contemporaine et surtout l’expérience des Noirs aux États-Unis».

Boseman est également apparu dans des œuvres telles que “Avengers: Infinity War”, “21 Bridges” et plus récemment réalisé par Spike Lee dans le film anti-guerre “Da 5 Bloods”. Il s’est fait connaître pour la première fois à Hollywood en 2013 avec le rôle de la star du baseball Jackie Robinson dans le drame sportif “42”. Ce célèbre athlète a également été le premier homme noir de la Major League Baseball à être un pionnier afro-américain. Un an plus tard, Boseman incarnait une légende de la pop dans “Get On Up” – le “Parrain de la Soul”, James Brown (1933-2006). Et dans “Marshall”, l’acteur a pris le rôle principal de Thurgood Marshall (1908-1993), de 1967 à 1991, le premier juge noir de la plus haute cour des États-Unis.

Respect de nombreux Afro-Américains

Ce sont ces rôles de figures de proue courageuses qui ont apporté à Boseman un haut niveau de respect, en particulier parmi les Afro-Américains – et en particulier à l’époque du mouvement des droits civiques “Black Lives Matter”. Pour le fils de la légende des droits civiques Martin Luther King Jr, Martin Luther King III, l’acteur «a donné vie à l’histoire».

Mahershala Ali, deux fois lauréat d’un Oscar, a écrit sur Instagram: «Merci pour votre travail exceptionnel, votre caractère exemplaire et votre approche.» La superstar de la soul, John Legend, a souligné sur Twitter: «Il a toujours semblé avoir nos ancêtres en lui. Et maintenant, il les rejoint bien trop tôt. »L’actrice du western antiraciste de Quentin Tarantino« Django Unchained », Kerry Washington, a décrit Boseman comme un« guerrier de la lumière »et – faisant allusion au rôle de« Black Panther » – en tant que “vrai roi”.

Il a gardé la vie privée sous clé

Boseman était très prudent dans sa vie privée. Début 2019, il est apparu en public avec la chanteuse Taylor Simone Ledward. Le magazine “O, The Oprah Magazine” fondé par Winfrey a montré des photos communes des artistes – ils sont probablement ensemble depuis plusieurs années, dit-il. Le magazine “Newsweek” (en ligne) a appelé Ledward ce week-end en tant qu’épouse de Boseman – ce n’est pas clair depuis quand les deux se sont mariés. (Barbara Munker et Werner Herpell, dpa)

