Chadwick Boseman mérite chacune de ses nominations historiques au SAG, et vous ne pouvez pas me dire le contraire

Les Screen Actors Guild Awards, également connus sous le nom de SAG, ont enfin publié leur liste de nominations pour les prix de cette année.

Il y a beaucoup d’acteurs / actrices talentueux qui ont été reconnus, de Michaela Coel dans Je peux te détruire à Regé-Jean Page en Bridgerton.

Mais il y a un acteur en particulier qui a marqué l’histoire de SAG avec quatre nominations en une seule année, et c’est le regretté Chadwick Boseman.

C’est un moment doux-amer en effet, car Chadwick est nominé pour les deux derniers films dans lesquels il a joué avant sa mort, avec sa performance principale dans Fond noir de Ma Rainey, son rôle de soutien dans Da 5 Bloods, et son travail dans les ensembles des deux films.

En tant que fan de Chadwick depuis sa première apparition 42 comme Jackie Robinson, cela me rend extrêmement heureux qu’il soit reconnu comme un acteur extraordinaire.

Mais il est également désespérant de savoir que ces nominations et ces acclamations critiques arrivent après sa mort. Ça fait mal que Chadwick ne soit pas là pour profiter de ses performances et voir les commentaires incroyables qu’il a reçus.

C’est tellement évident en regardant Chadwick à l’écran que jouer était quelque chose qu’il aimait faire. Il se consacrait à la représentation de chaque rôle qui lui était confié, et il a tout apporté à n’importe quel film dans lequel il était choisi. Qu’il joue Black Panther ou James Brown.

C’est même évident dans le fait que Chadwick a gardé son cancer secret parce qu’il ne voulait pas de traitement différent. Il voulait pouvoir continuer à être acteur sans que sa maladie ne le gêne.

C’est quelque chose que je ne peux pas imaginer faire moi-même, et applaudissons de tout cœur Chadwick Boseman pour l’avoir fait.

Il faut une âme particulière pour continuer à vouloir divertir et apporter le bonheur aux autres lorsque vous vous battez contre quelque chose d’aussi épuisant que le cancer. Mais Chadwick avait cette ambition, et cela se voyait. Ses nominations SAG sont quelque chose à célébrer pour lui, et ce n’est pas quelque chose à retenir ou à critiquere.

il est ne pas être reconnu parce qu’il n’est plus là – il est reconnu parce que c’est un sacré bon acteur et tout le monde l’a remarqué.

C’est vraiment un moment historique et un signe énorme du respect de Chadwick parmi ses collègues acteurs.

Je ne pourrais pas être plus heureux d’assister à ce moment qui signifie tant non seulement pour Chadwick, mais aussi pour de nombreux Noirs qui l’ont félicité pour leur donner une forte représentation du pouvoir et de la culture noirs à l’écran.

Ces nominations vont bien au-delà de ce que beaucoup de gens réalisent. Cela témoigne du chemin parcouru par les Noirs – et de tout ce que nous pouvons accomplir.

Chadwick Boseman a montré que nous pouvons exister en dehors du traumatisme. Nous pouvons être des super-héros. Nous pouvons être les dirigeants de pays. Mais nous pouvons également incarner ces personnages forts et être reconnus pour leur talent incroyable.

Je suis honoré d’avoir été témoin des rôles de Chadwick à l’écran et d’avoir pu voir sa carrière – aussi courte soit-elle.

C’est décevant de penser à tout ce qu’il lui restait à donner – et à combien il se battait pour continuer à montrer son amour pour le théâtre. Mais il est paisible de savoir que même après sa mort, Chadwick Boseman est toujours reconnu pour ses talents incroyables et sa force implacable qui était évidente quand il était à l’écran et quand il était hors écran.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram