Chadwick Boseman: Les Avengers pleurent leur camarade décédé

29.08.2020 à 12h03

Pour une très triste occasion, les Avengers se rassemblent sur Instagram: ils commémorent leur camarade d’armes tombé au combat Chadwick Boseman.

Chadwick Boseman n’avait que 39 ans en 2016 quand on lui a diagnostiqué le diagnostic stupéfiant de cancer du côlon de stade 3. Mais au lieu d’abandonner, il s’est non seulement battu pour sa vie, mais a également gravi les échelons d’Hollywood malgré la maladie grave. Le 28 août, à l’âge de 43 ans seulement et quatre ans après le diagnostic, la star de “Avengers” et “Black Panther” a succombé à la maladie. Ses collègues de Marvel se disent au revoir d’une manière déchirante sur les réseaux sociaux.

“Un héros encore plus grand hors de l’écran”

Tom Holland (24 ans), qui joue Peter Parker alias Spider-Man dans les films “Avengers”, rappelle sur Instagram que Boseman était “encore un plus grand héros hors écran” que sur elle. Il a été un modèle pour la Hollande et des millions de personnes dans le monde. “Vous avez apporté de la joie et du bonheur à tant de gens et je suis fier d’avoir pu vous appeler un ami.” Holland a également publié une photo de Boseman, qui le montre lors d’une visite surprise à la salle des enfants d’un hôpital.

Source: instagram.com

Chris Hemsworth, 37 ans, est connu dans l’univers Marvel sous le nom de demi-dieu Thor. Il a partagé une photo avec Boseman et a écrit: «Buddy. Tu vas me manquer. Absolument déchirant. C’était l’une des personnes les plus gentilles et les plus sincères que j’ai connues. J’envoie de l’amour et du soutien à la famille. “

Source: instagram.com

“Tu étais l’un des plus grands de tous les temps”

Mark Ruffalo (52 ans) alias le cœur de Hulk semble également brisé. Pour lui, le décès de son collègue et ami est un autre triste moment fort de 2020. «Quel homme et quel talent incroyable. Frère, tu étais l’un des plus grands de tous les temps et c’est là que ta grandeur a commencé. “

Source: instagram.com

“Il avait encore beaucoup de travail formidable devant lui”

Captain America (Chris Evans, 39 ans) n’arrive pas à croire la nouvelle de la disparition de Boseman. «Je suis complètement dévasté. (…) Chadwick était spécial. Un vrai original. (…) Peu d’acteurs ont un tel pouvoir et une telle polyvalence. Il avait encore beaucoup de travail formidable à faire. Je suis infiniment reconnaissant pour notre amitié. »Evans a également publié une série de photos sur Instagram le montrant lui et Boseman pendant leur temps ensemble en tant que Avengers.

Source: instagram.com

Lauréate d’un Oscar, Brie Larson, 30 ans, est devenue Capitaine Marvel l’année dernière. Elle a également posté une photo avec Boseman et a écrit: «Chadwick était quelqu’un qui rayonnait de force et de paix. Qui représentait bien plus que lui-même. Qui a pris le temps de voir comment vous alliez et qui vous a donné du courage lorsque vous vous sentiez en insécurité. «Surtout, elle se souviendra des conversations ensemble et des moments où ils pouvaient rire de bon cœur ensemble.

Source: instagram.com

«Un guerrier au grand cœur que je n’oublierai jamais

Jeremy Renner (49 ans) est le héros Hawkeye dans l’univers Marvel depuis le premier film “Avengers”. Commentant une photo en noir et blanc de sa co-vedette décédée, il a écrit: «Chadwick est une source d’inspiration, un guerrier au grand cœur que je n’oublierai jamais. Mon cœur est à jamais brisé par son décès. “

Source: instagram.com

Josh Brolin (52 ans), en fait le méchant Thanos et l’ennemi des Avengers, a publié la même photo que Renner. Il pouvait à peine trouver des mots pour son chagrin: «Je suis dévasté. Une personne tellement incroyable et merveilleuse. Repose en paix mon frère. “

(stk / spot)