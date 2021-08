Chadwick Boseman exprime quatre variantes différentes de T’Challa dans Et si…?

Chadwick Boseman peut être entendu comme la voix de T’Challa dans quatre épisodes différents de Et si… de Marvel ?. Malheureusement, Boseman est décédé l’année dernière alors qu’il se préparait à reprendre le rôle dans la suite à venir Panthère noire : Wakanda pour toujours. Il a depuis été confirmé qu’il serait entendu une fois de plus en tant que voix de T’Challa dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?, et mieux encore, nous savons maintenant qu’il sera présenté dans quatre épisodes différents plutôt que dans une seule histoire.

« Il est dans quatre épisodes, en fait », a déclaré le producteur exécutif de la série Brad Winderbaum à ComicBook.com. « Il joue différentes versions du personnage. Je ne dirais pas que quelque chose a radicalement changé. Nous voulions honnêtement honorer sa performance et son empressement à faire partie du projet. Rétrospectivement, il a enregistré ces épisodes pour nous sachant ce que nous le savons tous maintenant. Nous voulions honorer ce qu’il a fait, donc nous n’avons pas vraiment changé grand-chose. «

Il ajoute: « Il y avait certaines choses, dans le contexte de son décès, en particulier musicalement … Lauren Karpman a livré ce que je pense être une partition incroyable pour toute la série et la façon dont elle a approché T’Challa tout au long, surtout à la lumière de son qui passe, c’est vraiment beau. »

Une histoire particulière sur Et qu’est-ce qui se passerait si…? réinvente le gardiens de la Galaxie si T’Challa était Star-Lord. Lors d’une récente conférence de presse faisant la promotion de la série, le réalisateur Bryan Andrews a expliqué que Boseman était l’un des premiers acteurs à signer pour reprendre son rôle du MCU pour la série avec des dizaines d’autres à suivre. Il a également suggéré que bien que la présence de Boseman dans la série soit limitée, c’est quelque chose que toutes les personnes impliquées ont vraiment apprécié.

« C’était incroyable de travailler avec lui », a déclaré Andrews. « Nous n’avons eu qu’un petit moment parce que l’épisode était si court. Tout le monde a pu profiter de sa présence. Je pense qu’il a même été l’un des premiers acteurs à signer pour la distribution des voix. Je me souviens que nous étions tous tellement excités parce que nous voulait travailler avec Chadwick et nous avons tous adoré Panthère noire. »

« Parfois, les acteurs veulent juste frapper la ligne et passer à la suivante. Mais Chadwick voulait jouer son rôle en tant que scène et le construire comme une pièce de théâtre. C’était tellement amusant de faire ça parce que nous avons pu lire des lignes et faire une performance avec Chadwick Boseman », a ajouté le réalisateur. « Parce que c’était une version de lui jouant le roi, mais le roi sans le manteau, la royauté et tout ce qui va avec. Il pourrait l’alléger et devenir plus plaisant avec cela. Il était ravi de ramener ça saveur à T’Challa. »

Chadwick Boseman ne sera pas présenté dans la suite à venir Panthère noire : Wakanda pour toujours, alors qu’il est décédé avant le tournage. Kevin Feige a depuis déclaré que CGI ne sera pas utilisé pour ramener numériquement T’Challa, et que le rôle ne sera pas refondu avec un autre acteur. Les acteurs et l’équipe ont parlé de leur intention d’honorer Boseman avec la suite, mais les détails de l’intrigue sont toujours étroitement scellés sur le projet.

de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? sortira le 11 août sur Disney +. Panthère noire : Wakanda pour toujours sortira en salles le 8 juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets : Et si ?